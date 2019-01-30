تحديد موعد نظر الاتحاد الإفريقي لتظلم الإسماعيلي ضد استبعاده من دوري الأبطال

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 21:03

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي- الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

حدد الاتحاد الإفريقي موعد النظر في تظلم نادي الإسماعيلي ضد قرارا استبعاده من دوري أبطال إفريقيا.

وكشف نهاد حجاج المستشار القانوني للإسماعيلي أن الاتحاد الإفريقي حدد يوم 10 فبراير المقبل موعدا للنظر في التظلم الذي تم التقدم به اعتراضا على قرار الاستبعاد من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح حجاج بأن قرار الاستبعاد لم يكن متوقعا، إذ استند على مادة في القانون بشكل خاطئ، حيث لم تقتحم الجماهير أرض الملعب بجانب عدم الاعتداء على الفريق.

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وكان حكم مباراة الإسماعيلي والإفريقي قد ألغى اللقاء قبل نهاية وقت المباراة، وقتما كان الفريق التونسي متقدما بهدفين مقابل هدف.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد الإسماعيلي من البطولة على خلفية تلك الواقعة.

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