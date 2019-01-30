إنبي والمقاولون سيواصلا البحث عن انتصار.. التعادل السلبي يفرض نفسه

في لقاء لم يشهد فرص عديدة، فرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مواجهة إنبي والمقاولون العرب ضمن الجولة 21 في الدوري المصري.

إنبي لم يتدارك سجله السيء بالمباريات الـ11 الأخيرة التي حقق فيها فوزا وحيدا على طلائع الجيش، وواصل رحلة البحث عن انتصار آخر.

أما المقاولون فتواصل عدم تمكنه من تحقيق الفوز خلال المباريات الخمس الأخيرة إذ تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراتين بما فيهم هذه المباراة.

الشوط الأول لم يشهد خطورة حقيقية من جانب كلا الفريقين اللهم فرصة محمد مجلي لاعب وسط المقاولون الذي أهدر رأسية علت العارضة إثر عرضية من محمد طلعت بعد مراوغة الحارس.

مع الشوط الثاني ظهرت الخطورة في الدقيقة 65. محمود أبو السعود حارس المقاولون تألق وأبعد عرضية من الجبهة اليمنى بصعوبة.

وكاد مدافع المقاولون محمد سمير يتقدم لفريقه من ركلة حرة مباشرة ولكن العارضة وقفت بالمرصاد وتصدت للكرة في الدقيقة 69.

خطورة أحفاد عثمان أحمد عثمان تواصلت، وفي الدقيقة 87 كادت الكرة تهز الشباك. الحارس عمرو حسام فشل في إمساك كرة عرضية لتسقط من يديه لتمر إلى لاعب المقاولون الذي لم ينجح في اللحاق بها.

إنبي بات رصيده 21 نقطة وظل في المركز الـ15، أما المقاولون فأصبح رصيده 28 نقطة وحافظ على المركز السادس.

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