تشكيل تشيلسي - الحضور الأول لـ إيجوايين في الدوري أمام بورنموث

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام بورنموث ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة الأرجنتيني جونزالو إيجوايين لأول مرة في مسابقة الدوري بعدما شارك في كأس الاتحاد أمام شيفيلد وينزداي.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: أزبيليكويتا، روديجر، دافيد لويز، إيميرسون.

الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: هازارد، بيدرو، إيجوايين.

This is your Chelsea team to play Bournemouth! 💪#BOUCHE pic.twitter.com/jor5gZbKhx — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 30, 2019

ويحتل الزرق المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد بورنموث بالمركز الـ12 برصيد 30 نقطة.

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