تشكيل تشيلسي - الحضور الأول لـ إيجوايين في الدوري أمام بورنموث

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

إيجوايين - تشيلسي

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام بورنموث ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة الأرجنتيني جونزالو إيجوايين لأول مرة في مسابقة الدوري بعدما شارك في كأس الاتحاد أمام شيفيلد وينزداي.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

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حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: أزبيليكويتا، روديجر، دافيد لويز، إيميرسون.

الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: هازارد، بيدرو، إيجوايين.

ويحتل الزرق المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد بورنموث بالمركز الـ12 برصيد 30 نقطة.

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