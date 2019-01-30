سويلم: كأس الأمم ملف منفصل عن اتحاد الكرة.. نسعى للسير على نهج مونديال روسيا

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 19:43

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - ثروت سويلم

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن ملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية لا يدخل في اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد.

وصرح سويلم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كأس الأمم الإفريقية ملف منفصل واتحاد الكرة له دور كبير من خلال هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة مع محمد فضل مدير البطولة".

وأضاف: "أمور البطولة بعيدة عن مجريات العمل اليومي لاتحاد الكرة، نسعى لأن تكون البطولة الأكثر تميزا في تاريخ البطولات الإفريقية، نحتذي بمونديال روسيا،

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ونسعى للسير على نفس النهج، ليتحدث العالم كله عن نجاحنا في وقت ضيق جدا بشكل لم يحدث من قبل في التاريخ".

وأشار: "المباريات المحلية أمرها مختلف، المصري سيلعب في السويس لنهاية الموسم بالتنسيق مع مجلس المصري برئاسة سمير حلبية، وفريق الإسماعيلي سيخوض مبارياته في جهاز الرياضة العسكري وتم تسليم ملعبي الإسماعيلية وبورسعيد لأعمال الصيانة والتحديثات".

وأردف: "بعد كأس الأمم سيكون هناك نقلة في الحضور الجماهيري والملاعب، وسيختلف الوضع تماما، هناك حرص على الحضور الجماهيري واجتماعات مستمرة لزيادة الحضور تدريجيا في الدور الثاني من الدوري في ظل تنظيم كأس الأمم".

ولفت ثروت سويلم في ختام تصريحاته: الجهات الأمنية وافقت على حضور 12 ألف متفرج لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، لا توجد أي مشكلة في الحضور الجماهيري للمباريات الإفريقية والعربية".

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