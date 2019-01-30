رسميا - أرسنال يستعير جناح برشلونة

أتمم أرسنال الإنجليزي تعاقده مع دينيس سواريز من برشلونة بصيغة الإعارة لنهاية الموسم كاول صفقاته الشتوية.

دينيس سواريز النادي : برشلونة أرسنال

وأعلن الفريق الإسباني عبر موقعه الرسمي أن جناحه صاحب الـ25 عاما جدد تعاقده مع الفريق حتى عام 2023 قبل إعارته لأرسنال مع وضع بند يتيح للفريق الإنجليزي شراءه بنهاية الموسم.

سواريز بدأ في أكاديمية شباب سيلتا فيجو ومنها إلى أكاديمية مانشستر سيتي ثم رديف برشلونة، قبل أن يرحل عن البلاوجرانا في 2014 صوب إشبيلية معارا ثم إلى فياريال والعودة مجددا لبرشلونة في 2016.

وشارك سواريز مع برشلونة هذا الموسم في 8 مباريات في كل البطولات سجل فيها هدفين وصنع آخر لكنه لم يدخل ضمن اختيارات المدرب إرنستو فالفيردي الأساسية منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني.

وكان الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال قد أشرف على تدريب سواريز حينما كان مدربا لإشبيلية وفازا سويا بالدوري الأوروبي قبل أن يصبح الجناح صفقته الشتوية الأولى.

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