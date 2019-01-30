اتحاد السلة يعلن: عدم إقامة أي مباراة في نادي الزمالك

أعلن اتحاد كرة السلة المصري عن عدم إقامة إي مباراة تابعة للاتحاد في نادي الزمالك حتى إشعار آخر.

وقال بيان صادر عن الاتحاد: "أصدر مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدي أبو فريخة عدد من القرارات يوم الأربعاء على خلفية مباراة لزمالك والجزيرة في الجولة الخامسة ومباراة الأهلي والجزيرة في الجولة السادسة من دوري السوبر جاءت كالأتي، عدم إقامة أي مباريات في نادي الزمالك لحين إشعار آخر وسرعة تحديد ملعب بديل".

وأضاف "كذلك، تغريم الزمالك 20 ألف جنيه".

وكذلك غرم الاتحاد محمد الكراداني مدرب الجزيرة 5000 جنيه "لافتعال أحداث الزمالك والجزيرة".

واندلعت اشتباكات بين الفريقين عقب نهاية مباراتهما في دوري السوبر.

وكذلك تم استدعاء طارق خيري مدرب الأهلي للتحقيق معه فيما بدر منه بعد مباراة الأهلي والجزيرة والتي هاجم فيها التحكيم.

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