محمود وادي: فوز الفريق أهم من تسجيلي الأهداف.. العمل بدأ يؤتي ثماره

يرى محمود وادي مهاجم النادي المصري أن فوز الفريق في الوقت الحالي، أهم من تسجيله الأهداف.

وقال وادي في تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة بتروجيت: "الفوز أهم من أي شيء، لا نفكر بمن سيسجل طالما ستدخل الكرة في الشباك في النهاية".

وأضاف "الأهداف تأتي من عند الله، المهم تحقيق الـ3 نقاط في النهاية".

وواصل "الأهم من ذلك إعادة النادي المصري لمكانه الطبيعي، عمل إيهاب جلال بدأ يؤتي ثماره".

المهاجم الفلسطيني أتم "جماهير المصري تستحق أن تحتفل دائما بالانتصارات".

كان المصري قد فاز على بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدوري، ليرتقي للمركز السابع.

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