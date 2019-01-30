بيراميدز يعلن: أحمد عفيفي متحدثا رسميا للنادي

أعلن بيراميدز عن تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدثا رسميا للنادي.

وقال النادي عبر تويتر: "رسميا.. تم تعيين الإعلامي المتألق أحمد عفيفي متحدثا رسميا لنادي بيراميدز".

وبدأ عفيفي ببرنامج "الكرة مش مع عفيفي" عبر يوتيوب، قبل أن يبدأ برنامج "الكرة مع عفيفي" على قناة DMC.

وبعدها، انتقل عفيفي للتحليل في قناة بيراميدز، مع قيامه فيها بتحليل مباريات الدوري السعودي عبر عدد من وسائل الإعلام هناك.

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