بيراميدز يعلن: أحمد عفيفي متحدثا رسميا للنادي

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

أحمد عفيفي

أعلن بيراميدز عن تعيين الإعلامي أحمد عفيفي متحدثا رسميا للنادي.

وقال النادي عبر تويتر: "رسميا.. تم تعيين الإعلامي المتألق أحمد عفيفي متحدثا رسميا لنادي بيراميدز".

وبدأ عفيفي ببرنامج "الكرة مش مع عفيفي" عبر يوتيوب، قبل أن يبدأ برنامج "الكرة مع عفيفي" على قناة DMC.

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وبعدها، انتقل عفيفي للتحليل في قناة بيراميدز، مع قيامه فيها بتحليل مباريات الدوري السعودي عبر عدد من وسائل الإعلام هناك.

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