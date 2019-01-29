ليلة بيضاء رائعة.. الزمالك يضرب المقاصة 4 مرات ويحقق ما لم يحدث في تاريخه

عمق الزمالك من جراح مصر للمقاصة الذي خسر قبل أيام من الأهلي بثلاثية، ليخسر من الأبيض برباعية مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري.

الزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز، أما مصر للمقاصة فيظل رابعا بـ30 نقطة.

وحقق الزمالك أمرا لم يحدث طوال تاريخه في مواجهاته مع مصر للمقاصة، هو الفوز عليه ذهابا إيابا في الدوري.

الزمالك فاز في الدور الأول 1-0 ثم فاز في الدور الثاني 4-1 ليحقق ما لم يحدث منذ موسم 2010/2011.

المباراة بدأت بضغط من مصر للمقاصة، تسديدتان متتاليتان من باولن فوافي وشيمليس بيكلي لم يهددا عماد السيد.

وفي الدقيقة 11 بدأ تهديد الزمالك، تسديدة من محمود عبد المنعم "كهربا" تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم قبل أن تعود الكرة لساسي الذي سدد رأسية خارج المرمى.

وفي الدقيقة 23 هدد ميدو جابر المنتقل حديثا من الأهلي مرمى الزمالك بتسديدة من ركلة حرة قريبة من مرمى عماد السيد.

ونال طارق حامد إنذارا للخشونة في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 39، لعب عمر السعيد رأسية بعد عرضية من ساسي علت عارضة المقاصة.

بعد 3 دقائق فقط، سجل محمود علاء هدف الزمالك الأول.

تمريرة من طارق حامد إلى داخل منطقة الجزاء – الصناعة الأولى للاعب وسط منتخب مصر هذا الموسم – واجهها محمود علاء بباطن القدم مسجلا الهدف الـ11 له في الدوري.

4 دقائق فقط انتظرها علاء لصناعة التاريخ، ركلة جزاء احتسبها محمود البنا لصالح الأبيض بعد خطأ من صلاح ريكو على عمر السعيد.

ووضع علاء ركلة الجزاء بهدوء مسجلا هدفه الـ12 في الدوري لينفرد بصدارة هدافي الدوري بفارق 3 أهداف عن أحمد علي كامل مهاجم المقاولون.

وبذلك، تشارك علاء مع محمود فتح الله في لقب أكثر مدافع سجل في موسم واحد في الدوري برصيد 12 هدفا، حيث حقق مدافع الزمالك السابق نفس العدد من الأهداف مع الإنتاج الحربي في موسم واحد.

وبالتالي تظل فرصة علاء كبيرة لزيادة الرقم مع تبقي 16 مباراة للفريق الأبيض في المسابقة.

وفي الدقيقة 52، ضرب ساسي القائم من ركلة حرة مباشرة ولكن بعد 6 دقائق فقط راوغ يوسف إبراهيم "أوباما" أكثر من لاعب قبل أن يأخذ التونسي الكرة من بين أقدامه ويمر من أحمد عبد العزيز "مودي".

وانفرد ساسي بأحمد عادل عبد المنعم ليسجل الهدف الثالث للأبيض، ويعادل ما سجله الأهلي في شباك نفس الحارس في المباراة الماضية للفريق الفيومي.

وفي الدقيقة 61 شارك الوافد الجديد خالد بوطيب بدلا من عمر السعيد، لتمر 9 دقائق فقط ويضيف ساسي الهدف الرابع للزمالك والثاني له في المباراة برأسية سكنت شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وسجل ساسي المنضم للزمالك مطلع هذا الموسم هدفه الثالث على التوالي مع الأبيض بعد أن سجل في التعادل ضد بيراميدز 3-3.

ويعد هذا هدف ساسي السادس مع الزمالك هذا الموسم، ولكنه خرج مستبدلا لصالح محمد إبراهيم قبل نهاية المباراة.

ونال محمود علاء إنذارا في الدقيقة 76، قبل أن يخرج حازم إمام مطرودا بشكل مباشر في الدقيقة 86، ليشارك محمد عبد السلام في مكان إبراهيم حسن.

وأهدر خالد بوطيب شبه انفراد في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وسجل باولن فوافي هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 93 للمقاصة.

ويستعد الزمالك لمواجهة جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل خارج الديار، ليترك الدوري بصدارة مؤمنة.