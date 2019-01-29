أمير مرتضى لـ عبد الحفيظ: لا مانع من أن تقود مباراة لـ الزمالك تحكيميا.. سنفوز أيضا

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي التي تحدث فيها عن عدم تحكيم محمود البنا لمباريات الأبيض.

وقال أمير مرتضى عقب فوز الزمالك على مصر للمقاصة 4-1 لـOn Sport: "سيد عبد الحفيظ تسائل لماذا لا يقود البنا مباريات الزمالك. ها قد حكم المباراة ولا أعرف إن كان الأمر صدفة أم لا".

قبل أن يستدرك "أريد أن أقول لـ(كابتن سيد)، إن أردت أن تقود مباراة للزمالك تحكيميا فلا مشكلة. سنفوز أيضا".

وأكمل أمير مرتضى "كل مباراة بالنسبة لنا بطولة، مباراة المقاصة كانت صعبة بعد مباراة بيراميدز. كان لدينا غيابات هامة مثل حمدي النقاز وعبد الله جمعة".

وأردف "الفريق الذي يفوز بالبطولة يفوز على أي منافس، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية".

وأكد أمير مرتضى "لا صفقات جديدة للزمالك. موسم الانتقالات بالنسبة لنا هو الحفاظ على لاعبينا. ثنائي كاف للغاية".

وأتم "منافسنا على الدوري؟ في كل مباراة الفريق الذي يواجهنا هو المنافس".

الزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز، أما مصر للمقاصة فيظل رابعا بـ30 نقطة.

وحقق الزمالك أمرا لم يحدث طوال تاريخه في مواجهاته مع مصر للمقاصة، هو الفوز عليه ذهابا إيابا في الدوري.

الزمالك فاز في الدور الأول 1-0 ثم فاز في الدور الثاني 4-1 ليحقق ما لم يحدث منذ موسم 2010/2011.

ماذا قال عبد الحفيظ؟

قال سيد عبد الحفيظ: "لن أتحدث عما حدث أمام دجلة. لن أتطرق عن الحديث عن ركلة جزاء دجلة أو ركلة جزاء الأهلي، سأترك الأمر للخبراء".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "ولكنني أرغب في طرح معلومتين. معلومة أولى أنا أثق فيها تماما، ومعلومة أخرى لست واثقا منها وأتمنى أن يخبرني ويؤكدها لي أي أحد".

وكشف "المعلومة الأولى، الحكم المصري الرائع والقدير محمود البنا أدار مباريات للترجي التونسي والصفاقسي أكثر مما أدار لـ الزمالك".

وأضاف "تلك معلومة أنا أثق فيها تماما، وليست انتقادا أو تهكما أو أي شيء. في آخر سنتين، الحكم المصري القدير أدار مباريات في الدوري التونسي أكثر مما أدر لـ الزمالك في ملعب بتروسبورت".

وواصل "أما المعلومة الثانية، وهي معلومة أرغب في التأكد منها. في أكتوبر عام 2017 أدار محمود بسيوني مباراة الزمالك أمام طنطا واحتسب ركلة جزاء وانتهت 1-1، هل بعد تلك المباراة أدار الحكم أي مباراة لـ الزمالك؟".

وكرر "لا أعرف ولا أتهكم ولا انتقد أي أحد. أنا فقط أتساءل. هل أدار بسيوني أي مباراة لـ الزمالك بعد تلك المباراة أم لا؟".

وأكمل حديثه قائلا: " محمد الصباحي أدار مباراة بين الزمالك وسموحة وانتهت 1-1 واحتسب الحكم ركلة جزاء. هل أدار الصباحي أي مباراة أخرى لـ الزمالك بعد تلك المباراة؟".

واستمر "أرغب في التأكد من المعلومة التي لدي الخاصة بـ بسيوني والصباحي".

وأتم "ما أتحدث عنه ليس له أي علاقة بما حدث اليوم. أنا أثق في كل الحكام ولا مشكلة لدينا إذا احتسب الحكم ركلة جزاء ضدنا".

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