عبد الحفيظ: الأهلي بشخصيته أقوى من أي فريق.. مباراتا الزمالك تحسمان لقب الدوري

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

اشتباكات لاعبي الأهلي والزمالك

يثق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في قدرة فريقه على الفوز بلقب الدوري رغم التأخر للمركز الثالث مع اقتراب الدور الأول من نهايته.

وصرح عبد الحفيظ عبر برنامج "اللعيب": "أثق في الفريق ومجموعة اللاعبين، الأمر بيدنا، لا نحتاج أي شيء من المنافسين، تتبقى لنا مباراتين أمام الزمالك وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "الأفضل في مصر هذا الموسم بخلاف الأهلي، الزمالك وبيراميدز ووادي دجلة رغم تصريحاته مدربه بعد مباراتنا الأخيرة، فالخلاف مع أحد لن يجعلني أنسى تميزه".

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وبسؤاله من الأقوى الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز، رد سيد عبد الحفيظ: "الأهلي بشخصيته أقوى من أي فريق، بالإحصائيات كم مرة الأهلي يريد بطولة بشخصية وإرادة ويحققها في النهاية مهما كانت قوة الآخرين".

وعن تصوره للمربع الذهبي بنهاية الموسم الجاري، قال: "الأهلي وستتنافس 3 أندية أخرى، فالفوز على فريق بنسبة 80% لم يعد موجودا".

وأكد مدير الكرة بالأهلي: "مباراتا الزمالك تحسمان بطل الدوري بنسبة كبيرة، إنه منافسنا الأساسي والرئيسي، مع التأكيد أن المشوار ما زال طويلا".

واختتم تصريحاته: "الزمالك تأهل لدوري المجموعات في الكونفدرالية لأول مرة منذ 3 سنوات، لذا ينتظره صعوبات من سفريات مرهقة وضغط مباريات محلية وقارية".

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