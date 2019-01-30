عبد الحفيظ: الأهلي بشخصيته أقوى من أي فريق.. مباراتا الزمالك تحسمان لقب الدوري

يثق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في قدرة فريقه على الفوز بلقب الدوري رغم التأخر للمركز الثالث مع اقتراب الدور الأول من نهايته.

وصرح عبد الحفيظ عبر برنامج "اللعيب": "أثق في الفريق ومجموعة اللاعبين، الأمر بيدنا، لا نحتاج أي شيء من المنافسين، تتبقى لنا مباراتين أمام الزمالك وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "الأفضل في مصر هذا الموسم بخلاف الأهلي، الزمالك وبيراميدز ووادي دجلة رغم تصريحاته مدربه بعد مباراتنا الأخيرة، فالخلاف مع أحد لن يجعلني أنسى تميزه".

وبسؤاله من الأقوى الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز، رد سيد عبد الحفيظ: "الأهلي بشخصيته أقوى من أي فريق، بالإحصائيات كم مرة الأهلي يريد بطولة بشخصية وإرادة ويحققها في النهاية مهما كانت قوة الآخرين".

وعن تصوره للمربع الذهبي بنهاية الموسم الجاري، قال: "الأهلي وستتنافس 3 أندية أخرى، فالفوز على فريق بنسبة 80% لم يعد موجودا".

وأكد مدير الكرة بالأهلي: "مباراتا الزمالك تحسمان بطل الدوري بنسبة كبيرة، إنه منافسنا الأساسي والرئيسي، مع التأكيد أن المشوار ما زال طويلا".

واختتم تصريحاته: "الزمالك تأهل لدوري المجموعات في الكونفدرالية لأول مرة منذ 3 سنوات، لذا ينتظره صعوبات من سفريات مرهقة وضغط مباريات محلية وقارية".

اقرأ أيضا

ليلة بيضاء رائعة.. الزمالك يحقق أمر لم يحدث طوال تاريخه

أمير مرتضى يوجه رسالة قوية لـ سيد عبد الحفيظ

بيراميدز يهدد باللجوء للفيفا

هجوم قوي من آل الشيخ على اتحاد الكرة

الأهلي يستفسر عن مصير الـVAR