عبد الحفيظ: لا يهمني الفوز بالدوري بقدر الحفاظ على هيبة وجبروت الكيان

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنه لن يحزن إذا خسر الفريق بطولة الدوري هذا الموسم، بل يهمه أمور أخرى أكثر أهمية لناديه.

وصرح عبد الحفيظ عبر برنامج اللعيب بقناة MBC مصر: "لا يهمني من يتوج بالدوري، نحارب على اللقب داخل الملعب وتفرض ضغوطا على الآخرين، إذا لم يحالفنا التوفيق في الفوز بأي بطولة محلية أو قارية، لن يحدث شيئا، ولكن أحزن على الأخذ من مكانة هيبة وجبروت المكان، الجبروت في الحق فقط".

وأوضح: "أقصد أن أهمية الدوري ليست بأهمية قيمة الأهلي، فهي في مكانة لا يقترب منه أحد، قد نفوز بالدوري هذا الموسم طالما لدينا الرغبة، قيمة الأهلي ليست بالبطولات بل المواقف وطريقة التعامل معها".

وأشار: "تصريحاتي شديدة، ولكن لم أخطئ في حق أي شخص ولم أوجه إساءة لأحد، لذا لست أنا من تتم إحالته للجنة القيم باتحاد الكرة إذا تمت المقارنة بما يقوله آخرون".

وشدد مدير الكرة بالأهلي: "أثق في حكام مصر أكثر من أي حكم إفريقي أو عربي مهما كانت مكانته.. فقط اسأل هذه الأسماء مميزة وأثق بهم جدا، فأين هم؟.. فأنا أتحدث بالأرقام فقط".

واستطرد: "في النصف الأخير من الدوري، المخالفة أو الهدف أو تفاصيل صغيرة ستصنع الفارق، وإذا كان الأهلي فاشلا فمن الناجح في مصر؟".

وأتم: "لم أتكلم مع رئيس لجنة الحكام، لماذا ليس دوري الحديث عن التحكيم؟ هل ألعب في دوري مختلف؟ ومن يقول أنه ليس من اختصاصاتي فليقل للآخرين أيضا نفس الكلمة".

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