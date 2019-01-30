بالفيديو - بيونتك يقود ميلان لتخطي نابولي والتأهل لنصف نهائي الكأس

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 00:18

كتب : FilGoal

بيونتك - ميلان - نابولي

رحل جونزالو إيجوايين صوب تشيلسي والبديل كان شيشتوف بيونتك، ويبدو أن البولندي مُصر على إعلان نفسه للجميع.

ميلان ينتصر على نابولي بهدفين نظيفين في ربع نهائي كأس إيطاليا ويصل إلى المربع الذهبي من المسابقة التي وصل لنهائي النسخة الماضية منها.

وهدفا اللقاء أتيا في الشوط الأول عن طريق بيونتك، ونابولي فشل في التعديل لاحقا.

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الهدف الأول نجح فيه بيونتك في الاستفادة من تمريرة طولية ليتوغل إلى داخل منطقة الجزاء ويصوب بيمناه بكل ثقة في الشباك مع الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 27 وبطريقة مشابهة للهدف الأول توغل بيونتك مرة أخرى وأطلق قذيفة مدوية في مرمى دافيد أوسبينا ليعلن انتصار الروسونيري وتأهله للدور التالي.

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