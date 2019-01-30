عبد الحفيظ: تصريح أمير مرتضى "لذيذ".. الأهم الثبات على الموقف

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 00:06

كتب : محرر في الجول

سيد عبد الحفيظ - الأهلي - الداخلية

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تصريح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك بالـ "تصريح لذيذ".

وقال عبد الحفيظ: "أرى أن تصريح أمير مرتضى تصريح لذيذ".

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وشدد "لا مشكلة طالما لا يوجد تجاوز أو خوض في الأشخاص".

وأردف "الأهم هو الثبات على الموقف".

وكان أمير مرتضى قد رد تصريحات سيد عبد الحفيظ التي تحدث فيها عن عدم تحكيم محمود البنا لمباريات الأبيض.

وقال أمير مرتضى عقب فوز الزمالك على مصر للمقاصة 4-1 لـOn Sport: "سيد عبد الحفيظ تسائل لماذا لا يقود البنا مباريات الزمالك. ها قد حكم المباراة ولا أعرف إن كان الأمر صدفة أم لا".

قبل أن يستدرك "أريد أن أقول لـ(كابتن سيد)، إن أردت أن تقود مباراة للزمالك تحكيميا فلا مشكلة. سنفوز أيضا". ( اقرأ تصريحاته كاملة )

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