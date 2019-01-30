عبد الحفيظ: تصريح أمير مرتضى "لذيذ".. الأهم الثبات على الموقف

وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تصريح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك بالـ "تصريح لذيذ".

وقال عبد الحفيظ: "أرى أن تصريح أمير مرتضى تصريح لذيذ".

وشدد "لا مشكلة طالما لا يوجد تجاوز أو خوض في الأشخاص".

وأردف "الأهم هو الثبات على الموقف".

وكان أمير مرتضى قد رد تصريحات سيد عبد الحفيظ التي تحدث فيها عن عدم تحكيم محمود البنا لمباريات الأبيض.

وقال أمير مرتضى عقب فوز الزمالك على مصر للمقاصة 4-1 لـOn Sport: "سيد عبد الحفيظ تسائل لماذا لا يقود البنا مباريات الزمالك. ها قد حكم المباراة ولا أعرف إن كان الأمر صدفة أم لا".

قبل أن يستدرك "أريد أن أقول لـ(كابتن سيد)، إن أردت أن تقود مباراة للزمالك تحكيميا فلا مشكلة. سنفوز أيضا". ( اقرأ تصريحاته كاملة )

اقرأ أيضا

ليلة بيضاء رائعة.. الزمالك يحقق أمر لم يحدث طوال تاريخه

أمير مرتضى يوجه رسالة قوية لـ سيد عبد الحفيظ

بيراميدز يهدد باللجوء للفيفا

هجوم قوي من آل الشيخ على اتحاد الكرة

الأهلي يستفسر عن مصير الـVAR