بالفيديو - سولشاير يفلت من هزيمته الأولى.. يونايتد يعود من تأخره بهدفين ويتعادل مع بيرنلي

الأربعاء، 30 يناير 2019 - 00:01

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - بيرنلي

الشياطين الحمر كانوا متأخرين بهدفين نظيفين ولكن فيرجي تايم ظل حاضرا وهذه رفقة أولى جونار سولشاير الذي أفلت من هزيمته الأولى.

مانشستر يونايتد يتعادل مع بيرنلي بهدفين لمثلهما ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصلابة الدفاعية لبيرنلي منحتهم فرصة إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي ظل سعي يونايتد لهز الشباك والتقدم فاجئهم الضيوف، ليس بهدف واحد فقط بل هدفين.

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أشلبي بارنز فعلها أولا مع الدقيقة 51، ثم كريس وود في إضافة الثاني بالدقيقة 81.

وحين اعتقد البعض أن اللقاء قد انتهى لصالح بيرنلي وأن سولشاير تعرض للهزيمة الأولى، عاد الشياطين الحمر إلى الانتفاض من بعيد.

فيكتور ليندلوف قلص الفارق مع الدقيقة 87 قبل أن ينجح بوجبا في التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 92.

سلسلة انتصارات يونايتد مع سولشاير التي امتدت إلى 8 مباريات في جميع المسابقات توقفت الآن بهذا التعادل.

رصيد يونايتد بات 45 نقطة في المركز السادس، وبيرنلي أصبح عدد نقاطه 23 في المركز الـ15.

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