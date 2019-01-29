استحوذ وادي دجلة على الكرة في الشوط الثاني من مباراته ضد الأهلي لكن في النهاية خرج الفريق الأحمر بنقاط المباراة كما خطط، ويكشف محمد يوسف المدرب العام الاستراتيجية التي اعتمد عليها مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "في الشوط الثاني قررنا إغلاق المساحات في الخلف والاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات التي ظهرت في دفاعهم".

وأوضح "دجلة بدأ في الهجوم بكثافة لمواجهة دفاعنا، وهذا أظهر مساحات في خط دفاعه هو".

وواصل "كيف حصل رمضان صبحي على ركلة الجزاء؟ بهذه الطريقة لأنه عندما انطلق بالكرة كان أمامه مدافع واحد فقط وليس 7 أو 8 لاعبين".

وأضاف المدرب العام للأهلي "أردنا استغلال سرعات اللاعبين مثل رمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن، والتغييرات كانت من أجل هذه الاستراتيجية".

واستدرك "لا يمكن أن نستمر في الضغط العالي طوال 90 دقيقة".











































































































































الإصابات

وينتظر الجهاز الفني للأهلي تقريرا من طبيب الفريق بشأن الإصابات العضلية التي ضربت أكثر من لاعب، كان أخرهم ياسر إبراهيم ورمضان صبحي.

وأوضح يوسف "ننتظر تقرير الطبيب، فالإصابات العضلية قد تكون بسبب الإجهاد لكثرة المباراة".

وأكمل "رمضان صبحي على سبيل المثال لعب 6 مباريات خلال 24 يوما، ولذلك لا يمكن أن نتحدث قبل أن يقدم الطبيب تقريره عن أسباب تكرار الإصابات العضلية".

هل تلعب تدريبات الأحمال سببا في الإصابات، ولماذا لا يعتمد الأهلي على التدوير بين اللاعبين؟

شرح يوسف "بالتأكيد نراقب برنامج الأحمال في التدريبات، ولكن لن نستطيع اللجوء للتدوير في ظل هذا العدد الكبير من الإصابات".

وأتم "التدوير يحتاج إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين، ومع عودة المصابين نستطيع وقتها الاعتماد على التدوير كحل لمواجهة ضغط المباريات".

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