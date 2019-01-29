بالفيديو - هل يستفيد ليفربول؟ نيوكاسل يحقق المفاجأة ويقلب الطاولة على سيتي

الثلاثاء، 29 يناير 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

نيوكاسل - مانشستر سيتي

البعض توقع أن الانتصار محسوم وأن مانشستر سيتي سيكون في نزهة، ولكنه الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل يصنع المفاجأة ويقلب الطاولة على سيتي محققا الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

الطوفان السماوي بدأ في هز الشباك سريعا، ولا يوجد أسرع من هدف في الدقيقة الأولى.

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سيرخيو أجويرو تواجد في المكان المناسب كالعادة واستفاد من رأسية سيلفا ليهز الشباك في الثانية 30 تقريبا.

والمنوال الذي سار عليه اللقاء لم يكن مستغربا. سيطرة لسيتي على الكرة وتراجع دفاعي من قبل المكابيث.

ولكن في الدقيقة 66 فاجئ سولمون روندون الجميع بهدف لأصحاب الأرض أردكوا به التعادل، وبينما ظن البعض أن سيتي سيتمكن من التقدم مجددا كانت صافرة الحكم تعلنها.

ركلة جزاء لنيوكاسل بعد تدخل قوي من فيرناندينيو، ومات ريتشي انبرى لها ليسكنها شباك إيديرسون مع الدقيقة 80.

العشر دقائق التالية لم يكن بها جديد. ضغط من سيتي لتعديل النتيجة ودفاع قوي من رجال المدرب رافائيل بينيتيز.

رصيد سيتي توقف عند 56 نقطة وبات ليفربول قادرا على توسيع الفارق إلى 7 نقاط مجددا حال انتصاره على ليستر سيتي يوم الأربعاء.

أما نيوكاسل فرفع رصيده إلى 24 نقطة مرتقيا للمركز الـ15.

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