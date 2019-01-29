بالفيديو - أرسنال يتجاوز كارديف بهدفين في حضور النني.. وانتفاضة قوية من فولام

رغم صعوبة البدايات إلا أن أرسنال نجح في تجاوز ضيفه كارديف سيتي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محترفنا المصري محمد النني شارك أساسيا في اللقاء للمرة الثانية بالدوري هذا الموسم، ولكنها لم تدم طويلا وخرج بين شوطي اللقاء ليشارك أليكس إيوبي.

اللقاء شهد أيضا مشاركة الألماني ميسوت أوزيل بشكل أساسي بعد فترة من الغياب.

الشوط الأول شهد سيطرة على الكرة من جانب المدفعجية ولكن دون النجاح في صنع خطورة حقيقية ولكن الوضع اختلف في الشوط الثاني والنادي اللندني بات أكثر خطورة مع دعم إيوبي الهجومي.

وأول أهداف اللقاء أتى مع الدقيقة 65 من ركلة جزاء انبرى لها الجابوني بيير إيمري أوباميانج ليودعه الشباك.

ومع الدقيقة 83 نجح ألكساندر لاكازيت في تأكيد الانتصار بفضل مجهود فردي رائع وتسديدة قوية فشل الحارس في التعامل معها، قبل أن يقلص ناثينال مينديز الفارق من تسديدة قوية بالدقيقة 94.

رصيد المدفعجية ارتفع إلى 47 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي تتبقى له مباراة فيما توقف رصيد كارديف عند 19 نقطة في المركز الـ18.

وفي باقي المباريات حقق فولام انتفاضة قوية أمام برايتون. انتفاضة برباعية جاءت جميعها في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

الشوط الأول كان لصالح برايتون الذي نجح في تسجيل هدفين، ومع الشوط الثاني انقلبت الأمور رأسا على عقب.

هدف من كالوم تشامبرز في الدقيقة 47 تبعه التعادل مع ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 58 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث مع الدقيقة 74، ثم اختتم لوتشيانو فييتو العودة القوية بهدف رابع مع الدقيقة 79.

ونجح إيفرتون بالظفر بانتصار أمام هدرسفيلد رغم النقص العددي بعد طرد لوكاس دين، وهدف اللقاء الوحيد سجله ريتشارليسون في الدقيقة الثالثة.

وحقق ولفرهامبتون انتصار قويا على وست هام بثلاثية نظيفة جاءت جميعها في الشوط الثاني. راؤول خيمينيز سجل هدفين ورومان سايس كان هو من افتتح التسجيل.

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