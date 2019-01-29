هويدي: الأداء أفضل من مباراة الأهلي.. والزمالك بطل الدوري بنسبة كبيرة

أشاد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة بأداء لاعبي الفريق رغم الخسارة أمام الزمالك 1-4 في بطولة الدوري المصري.

وصرح هويدي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأداء أمام الزمالك أفضل من مباراة الأهلي، ولكن في الشوط الثاني ارتكبنا أخطاء في خط الوسط أدت لهذه النتيجة".

وأضاف: "الصفقات الجديدة لم تندمج مع الفريق، ومع الوقت ستتحسن العروض، نحن في المركز الرابع بعد 20 مباراة، ونتفوق على الإنتاج الحربي والمقاولون العرب".

وتابع: "لن نجد في الفترة القادمة مباريات أقوى من الأهلي والزمالك، إذا استمر المقاصة بنفس مستواه في الشوط الأول أمام الزمالك سنحافظ على تواجدنا في المربع الذهبي".

وأشار وليد هويدي: "في الدور الأول حصدنا 4 نقاط حتى مباراة الزمالك وفي الدور الثاني حصدنا 6 نقاط خلال نفس المرحلة".

وأتم تصريحاته: "الزمالك أقوى فريق واجهناه، إذا استمر بهذا المستوى من الأداء سيكون بطلا للدوري بنسبة كبيرة".

الزمالك فاز بفضل هدفين لمحمود علاء ومثلهما لفرجاني ساسي ليواصل الأبيض ركضه وتأمينه لصدارة الدوري حيث حصد نقطته الـ45 من 18 مباراة ليواصل الابتعاد بالقمة في ظل ملاحقة الأهلي وبيراميدز، أما مصر للمقاصة فيظل رابعا بـ30 نقطة.

وحقق الزمالك أمرا لم يحدث طوال تاريخه في مواجهاته مع مصر للمقاصة، هو الفوز عليه ذهابا إيابا في الدوري.

الزمالك فاز في الدور الأول 1-0 ثم فاز في الدور الثاني 4-1 ليحقق ما لم يحدث منذ موسم 2010/2011.

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