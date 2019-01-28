النصر يقسو على أحد برباعية بمشاركة أحمد جمعة وغياب مؤمن

انتصر النصر السعودي برباعية مقابل لا شيء على حساب أُحد في لقاء شهد مشاركة أحمد جمعة وغياب مؤمن زكريا في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي.

أحمد جمعة انضم إلى أُحد قادما من المصري وظهر لأول مرة بقميص فريقه الجديد.

بينما مؤمن زكريا، الذي وصل السعودية يوم الأحد قادما من الأهلي، غاب بكل تأكيد عن المباراة.

ولعب أحمد جمعة المباراة بالكامل والتي شهدت تألق من النصر وانتصار كاسح على حساب أُحد.

عبد الرازق حمد الله تقدم أولا للنصر في الدقيقة 16 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، سجل سلطان الغانم الهدف الثاني للنصر من تسديدة قوية فشل حارس أحد في التعامل معها.

النصر لم يكتف بهذا القدر، ليسجل مرتين في الشوط الثاني.

هدف ثالث عن طريق يحيى الشهري في الدقيقة 71 من تسديدة بالقدم اليسرى في مرمى أحد.

الضربة الأخيرة للنصر جاءت عن طريق عوض خميس في الدقيقة 78 من انفراد بالمرمى وتسديدة في الشباك.

وتجمد رصيد أحد عند النقطة السادسة في المركز الأخير، بينما وصل النصر للنقطة 37 في المركز الثاني.

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