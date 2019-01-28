كرة سلة - أنطوني ديفيز يطلب الرحيل ويشعل انتقالات NBA

أشعل النجم أنطوني ديفيز سوق الانتقالات في NBA قبل إغلاق نافذة الانتقالات بأسبوع بعدما أبلغ فريقه نيو أورليانز بيليكانز رسميا بأنه لن يجدد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية 2020 وطلب الرحيل في صفقة تبادلية.

ديفيز كان الاختيار الأول لنيو أورليانز في اختيارات الجامعات “Draft” عام 2012، اللاعب القادم من جامعة دوك جدد تعاقده لخمس سنوات في 2016 بقيمة 145 مليون دولار.تنتهي عام 2020 مع خيار سنة إضافية يملك ديفيز فقط حق تفعيله.

صاحب الـ25 سنة يملك معدلات (29 نقطة، 13 متابعة، 4 تمريرات حاسمة، 2 تصدي، 1 قطع للكرة) هذا الموسم، يعتبره الكثيرون الأفضل في مركز لاعب الارتكاز مع الكاميروني جويل إمبيد والفرنسي رودي جوبير لاعبا فيلادلفيا ويوتا جاز على الترتيب.

ديفيز كان هدفا قديما للوس أنجلس ليكرز وبوسطن سيلتكس الذان قد تتجدد العداوة بينهما في محاولة الحصول على خدماته في صفقة تبادلية.

ليبرون جيمس ألمح قبل أشهر أنه يود اللعب مع أنطوني ديفيز في ليكرز، والفريق الأصفر والأرجواني يرغب في إضافة نجم كبير ليساعد جيمس في منافسة جولدن ستيت ووريورز المدجج بالنجوم.

فيما يبدو وضع بوسطن أفضل كوجهة محتملة لديفيز بسبب اللاعبين الشباب وبطاقات درفات التي يملكها، لكن بسبب قوانين NBA لا يمكن لبوسطن ضم ديفيز هذا الموسم إلا إذا قام كايري إيرفينج بتجديد تعاقده هذا العام، أو الانتظار للصيف المقبل بسبب قاعدة "ديريك روز" التي استخدمها كليفلاند لتجديد عقد إيرفينج قبل المتاجرة به مع بوسطن.

قاعدة ديريك روز هو بند يسمح للاعب NBA في عقده الأول مع فريقه بعد Draft أن يحصل على نسبة 30% من سقف الرواتب في عقده الثاني مع فريقه إذا حصل على جائزة MVP أو تم اختياره أساسيا في مباراة كل النجوم مرتين، أو تم اختياره في فريق العام في NBA مرتين.

تسميتها جاءت بسبب ديريك روز أول من انطبقت عليه تلك الشروط وقت تجديد تعاقده مع شيكاجو بولز في 2011.

وبحسب قوانين NBA كل فريق يمكن أن يوجد في قائمته لاعب واحد فقط جدد عقده باستخدام قاعدة ديريك روز، بوسطن يملك إيرفينج، بينما ديفيز جدد تعاقده مع نيو أورليانز في 2016 باستخدام نفس القاعدة مما يضع بوسطن في ورطة قد تكلفه النجم الذي يريد انتدابه منذ سنوات.

نيو أورليانز لا يتوجب عليه المتاجرة بديفيز قبل نهاية سوق الانتقالات في 7 فبراير وقد ينتظر للصيف المقبل للحصول على عرض أفضل، وبحسب التقارير فهو لن يقبل من ليكرز على سبيل المثال بعرض أقل من (لونزو بول، كايل كوزما، إيفيكا زوباتس، وبطاقة درافت جولة أولى) مقابل نجمه الأول.

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