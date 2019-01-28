إيمري: أرسنال قد يضم صفقتين جديدتين في يناير

ألمح الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال أن فريقه بصدد إبرام صفقتين جديدتين في سوق الانتقالات الشتوية لدعم صفوف الفريق اللندني في تصريحات نقلتها صحيفة مترو الإنجليزية.

وتحدث إيمري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كارديف مساء الثلاثاء عن أهداف أرسنال قبل إغلاق نافذة يناير.

وقال مدرب أرسنال: "صفر أو 2، بالتأكيد سنضم عدد من الصفقات يقع بين صفر أو 2"

وتابع "صفر، إذا لم ينضموا لنا لمساعدتنا فيما تبقى من الموسم"

وأكمل "واثنان لأننا نعمل على ضم صفقتين جدد ونأمل أن ننجح في مسعانا"

وواصل "سوق الانتقالات ليس سهلا، النادي يتفاوض مع لاعبين مختلفين، لو نجحنا في ذلك سيكون من الجيد لنا"

وأتم "هل سأكون محبطا إذا لم ننجح في إتمام أي صفقة؟ لا، نعلم أنه ليس سهلا، تحدثنا سويا قبل شهرين ونعلم أن الأمر ليس سهلا"

وارتبط أرسنال في الأيام الأخيرة بجناح برشلونة دينيس سواريز وجناح إنتر ميلان ومنتخب كرواتيا إيفان بيريسيتش الذي قدم طلب انتقال بالفعل ويبدو قريبا من الانتقال للمدفعجية.

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