إلى بيته القديم – رسميا.. موراتا بقميص أتليتكو مدريد حتى صيف 2020

بعد موسم ونصف غير موفقين مع تشيلسي، انتقل ألفارو موراتا إلى المدينة التي قدم منها، ولكن إلى ناديها الآخر.

ألفارو موراتا النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد أعلن عن ضم موراتا على سبيل الإعارة من تشيلسي لمدة موسم ونصف، بعد فترة مماثلة قضاها مع تشيلسي سجل فيها 24 هدفا في 72 مباراة.

وقال موراتا في بيان رسمي أصدره أتليتكو عن الصفقة: "أنا سعيد وفخور لأنني هنا، لا أطيق الانتظار لأبدأ التدريب وأقابل زملائي وأشارك في المباريات".

موراتا قضى من قبل 4 أعوام في أكاديمية أتليتكو، إلا أنه ظهر بقميص ريال مدريد قبل فترة مع يوفنتوس وعودة أخرى إلى ريال مدريد، ثم انتقال إلى تشيلسي.

إجمالا، سجل صاحب الـ26 عاما 82 هدفا مع كل الفرق التي لعب لها، بجانب 13 هدفا في 27 مباراة مع المنتخب الإسباني.

ويأتي رحيل موراتا عن تشيلسي، بعد ضم الأزرق لجونزالو إيجوايين من ميلان.

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