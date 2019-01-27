مواعيد مباريات الأحد 27-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي برشلونة وريال مدريد

الأحد، 27 يناير 2019 - 08:39

كتب : FilGoal

برشلونة - ليجانيس - الدوري الإسباني

تستكمل يوم الأحد مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني ويلعب الكبيران برشلونة وريال مدريد أمام جيرونا وإسبانيول على الترتيب.

ويسعى لاتسيو لعرقلة يوفنتوس في مباراة مرتقبة بالدوري الإيطالي.

وتعود لقاءات الدوري السعودي فيلعب الهلال حامل اللقب أمام مضيفه الفيحاء ويستضيف الفتح فريق القادسية.

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ويخوض تشيلسي مباراة سهلة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد ونزداي بينما يتبارى الجاران كريستال بالاس وتوتنام في العاصمة لندن.

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