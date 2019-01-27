مواعيد مباريات الأحد 27-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي برشلونة وريال مدريد

تستكمل يوم الأحد مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني ويلعب الكبيران برشلونة وريال مدريد أمام جيرونا وإسبانيول على الترتيب.

ويسعى لاتسيو لعرقلة يوفنتوس في مباراة مرتقبة بالدوري الإيطالي.

وتعود لقاءات الدوري السعودي فيلعب الهلال حامل اللقب أمام مضيفه الفيحاء ويستضيف الفتح فريق القادسية.

ويخوض تشيلسي مباراة سهلة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد ونزداي بينما يتبارى الجاران كريستال بالاس وتوتنام في العاصمة لندن.

طالع مواعيد كافة المباريات والقنوات الناقلة لها بالضغط هنا

طالع أيضا

مؤمن زكريا يكشف ما دار مع يوسف والخطيب

مؤمن عن أزمات المنتخب في عهد كوبر: حدث موقف معي

مؤمن زكريا يكشف: بيراميدز أرادني

شوبير: تأجيل انطلاق كأس إفريقيا

موراتا يصل مدريد تمهيدا للانضمام لأتليتكو

شاهد اشتباكات عنيفة وإصابات بين جماهير إيفرتون وميلوول