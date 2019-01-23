مغامرة جديدة.. رسميا - بالوتيلي ينضم إلى مارسيليا

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 17:27

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيللي - مينو رايولا

أعلن مارسيليا يوم الأربعاء ضم الإيطالي ماريو بالوتيللي قادما من نيس.

بالوتيللي خضع لفحوصات طبية في نادي مارسيليا خلال فترة الصيف لكن فشل الناديان في الوصول لاتفاق على الشروط المالية أوقف الصفقة، وتسبب ذلك في رفض اللاعب حضور التدريبات قبل بداية الموسم قبل أن يتراجع وينضم لفريقه نيس.

وأقام مارسيليا مؤتمر صحفي لتقديم بالوتيلي مساء الأربعاء.

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ويرتدي اللاعب الإيطالي القميص رقم 9.

يذكر أن بالوتيللي تعرض لسلسلة من العقوبات مع باتريك فييرا المدير الفني الجديد لفريق نيس هذا الموسم.

وكشفت صحيفة لاجازتيا ديللو سبورت وقتها أن فييرا طالب إدارة النادي بالبحث عن عرض لرحيله.

ويبدو أن نادي نيس وافق على الصفقة للتخلص من راتب بالوتيللي الكبير.

ورغم عودة بالوتيللي لنيس مرة أخرى بعد الانقطاع عن التدريبات إلا أن المهاجم الإيطالي لم يسجل هدفا واحدا حتى الآن.

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ماريو بالوتيللي

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