تقرير: دي يونج يقترب من الانضمام إلى برشلونة

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 11:13

كتب : محمد سمير

فرينكي دي يونج

يقترب فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام من الانضمام إلى فريق برشلونة متفوقا في السباق على ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وارتبط اسم دي يونج الصيف الماضي بالفرق الكبرى، وحاول مانشستر سيتي ضم اللاعب بناء على رغبة بيب جوارديولا المدير الفني بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وأشار إريك أبيدال المدير الرياضي في برشلونة إلى أن النادي مازال في مرحلة المفاوضات وفي انتظار قرار اللاعب الأخير.

أخبار متعلقة

ميسي يغيب عن قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية في الكأس.. وظهور أول لبواتينج بواتينج: سأساعد برشلونة في الفوز بكل شيء.. حين علمت باهتمامه أردت أن آتي ركضا "لدينا أخبار جيدة لكم".. رسميا – برشلونة يعلن ضم بواتينج برشلونة يعلن مدة غياب ديمبيلي

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن دي يونج اختار برشلونة وفضل الانتقال للفريق الكتالوني على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأوضح تقرير بصحيفة ذا ميرور البريطانية أن اللاعب قد أبلغ مسؤولي أياكس برغبته في الانتقال إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن تتم الصفقة الشتوية الثالثة لبرشلونة مساء اليوم الأربعاء بقمية ما يقرب من 80 مليون جنيه استرليني.

ولفت دي يونج صاحب الـ21 عاما الأنظار بعد خوض 65 مباراة مع الفريق الأول لأياكس منذ انضمامه في عام 2016.

وسجل دي يونج عشرة أهداف وصناعة 10 آخرين، ويمتاز دي يونج باللعب في أكثر من مركز.

فرينكي دي يونج أياكس أمستردام برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

عمرو وردة يعود إلى أتروميتوس 10 دقيقة | المحترفون
مباشر في الدوري - حرس الحدود (0) - (0) الجونة.. تبديل اضطراري للضيوف 34 دقيقة | الدوري المصري
فريق في الدرجة السابعة بإنجلترا يعين ذكاء اصطناعيا في طاقمه التدريبي 58 دقيقة | أوروبا
تنس - تأهل دجوكوفيتش يلحق بنادال لنصف نهائي أستراليا المفتوحة.. وخروج سيرينا ويليامز ساعة | رياضات أخرى
سواريز: أي لاعب يتمنى اللعب تحت قيادة كلوب ساعة | أوروبا
لاسارتي يستبعد 15 لاعبا عن مواجهة المقاصة.. أشرف للإيقاف وثلاثي فنيا والباقي للإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 2 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 3 إبراهيم حسن: من الوارد الانتقال للأهلي عاجلا أو آجلا.. والفوز على الزمالك بثلاثة مجرد دعابة 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك