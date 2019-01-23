تقرير: دي يونج يقترب من الانضمام إلى برشلونة

يقترب فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام من الانضمام إلى فريق برشلونة متفوقا في السباق على ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وارتبط اسم دي يونج الصيف الماضي بالفرق الكبرى، وحاول مانشستر سيتي ضم اللاعب بناء على رغبة بيب جوارديولا المدير الفني بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وأشار إريك أبيدال المدير الرياضي في برشلونة إلى أن النادي مازال في مرحلة المفاوضات وفي انتظار قرار اللاعب الأخير.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن دي يونج اختار برشلونة وفضل الانتقال للفريق الكتالوني على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأوضح تقرير بصحيفة ذا ميرور البريطانية أن اللاعب قد أبلغ مسؤولي أياكس برغبته في الانتقال إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن تتم الصفقة الشتوية الثالثة لبرشلونة مساء اليوم الأربعاء بقمية ما يقرب من 80 مليون جنيه استرليني.

ولفت دي يونج صاحب الـ21 عاما الأنظار بعد خوض 65 مباراة مع الفريق الأول لأياكس منذ انضمامه في عام 2016.

وسجل دي يونج عشرة أهداف وصناعة 10 آخرين، ويمتاز دي يونج باللعب في أكثر من مركز.