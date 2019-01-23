"حان وقت التواصل الحقيقي".. محمد صلاح يغلق حسابات مواقع التواصل الإجتماعي

أغلق محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و "تويتر".

وكان صلاح قد غرد مساء أمس الثلاثاء على حسابه الشخصي في تويتر قائلا: "قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي".

ولم يعلن محمد صلاح عن سبب غلق حسابه الشخصي، كما قام بإغلاق حساب إنستجرام هو الآخر ظهر الأربعاء.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل.

اقرأ أيضا:

رسميا - الصفقة السابعة.. بيراميدز يتعاقد مع بينافينتي لاعب منتخب بيرو

بيان رسمي وبالمستندات – الأهلي: اتحاد الكرة لم يرد على شكوانا في أزمة السعيد لـ "أسباب غير مفهومة"

حازم إمام يشرح لـ في الجول لماذا تم اختيار بوما لملابس المنتخبات

"لنستعد الذكريات السعيدة".. كما انفرد في الجول – اتحاد الكرة يعلن شراكة مع بوما

نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود أجرى عملية الرباط الصليبي ويعود بعد 8 أشهر

النجوم لـ في الجول: لم نتلق عرضا من الأهلي لضم عمرو السيسي.. ولو حدث سنرفضه