"حان وقت التواصل الحقيقي".. محمد صلاح يغلق حسابات مواقع التواصل الإجتماعي

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 10:13

كتب : محمد سمير

محمد صلاح

أغلق محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و "تويتر".

وكان صلاح قد غرد مساء أمس الثلاثاء على حسابه الشخصي في تويتر قائلا: "قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي".

ولم يعلن محمد صلاح عن سبب غلق حسابه الشخصي، كما قام بإغلاق حساب إنستجرام هو الآخر ظهر الأربعاء.

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ويقود محمد صلاح فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل.

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