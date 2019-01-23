إيمري يرفض التعليق على ضم لاعب برشلونة "نرغب في إبرام صفقة أو 2"

رفض أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال التحدث عن إمكانية ضم دينيس سواريز لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلق إيمري على استبعاد دينيس سواريز من تشكيلة برشلونة والتقارير التي تربطه بالانتقال للمدفعجية "لا أريد التحدث عن أي لاعب. أعرف أن النادي يعمل في أكثر من صفقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "نعمل على ضم لاعبين جدد. الأمر صعب كما تعلمون، لكني أعمل مع لاعبينا وأعتقد أننا بحاجة إلى ضم بعض اللاعبين للمساعدة بعد الإصابات التي ضربت الفريق مثل روب هولدينج، وداني ويلبيك هيكتور بيليرين".

وواصل "نحن نريد فقط التعاقد مع لاعب واحد أو 2".

يرغب دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة في الانتقال إلى أرسنال ضمن فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، حسب تقارير صحفية.

ويعاني دينيس سواريز من قلة المشاركة مع الفريق الكتالوني، إذ لم يشارك سوى دقيقة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويبلغ دينيس سواريز من العمر 24 عاما، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف في 27 مباراة خاضها بقميص برشلونة الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية الشهر الماضي أن اللاعب يمتلك عروض بالفعل من تشيلسي وميلان وأرسنال وبدأ التفكير في الرحيل بيناير.

وأضاف التقرير أن اللاعب يفضل الانتقال إلى أرسنال عن بقية العروض المقدمة له.

وخرج دينيس من حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة هذا الموسم تماما.

ومثل دينيس سواريز برشلونة في 64 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 آخرين.

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