ساري: هازارد مهم لكنه لا يتمتع بصفات القيادة

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 16:58

كتب : FilGoal

هازارد

يرى ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أن لاعبه البلجيكي إدين هازارد لا يملك صفات القيادة، رغم اعترافه بقدراته.

هازارد يتألق في صفوف تشيلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ سجل 10 أهداف وصنع مثلهم.

وقال ساري عن هازارد في تصريحات أبرزتها الصحف الإنجليزية يوم الأربعاء "إنه مهم للغاية بالنسبة لنا، بالطبع لأنه لاعب عظيم".

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وأضاف "هازارد يستطيع دائماً قيادتنا للفوز بأي مباراة في دقيقتين، أحياناً في دقيقة واحدة. لكنه في الوقت الحالي ليس قائداً".

وأوضح مدرب تشيلسي "هازارد لاعب رائع، وأحد أفضل اللاعبين في العالم".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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إدين هازارد تشيلسي

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