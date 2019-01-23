تقارير: جالاتا سراي يرغب في ضم مهاجم ليفربول

الأربعاء، 23 يناير 2019 - 16:07

كتب : FilGoal

جمهور ليفربول

أفادت تقارير تركية أن جالاتا سراي يرغب في ضم ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وظهر أوريجي في 5 مباريات فقط مع ليفربول هذا الموسم.

وذكر تقرير جريدة فانتيك التركية أن جالاتا سراي يرغب في ضم أوريجي بعد فشله في ضم بنيامين تيتيه مهاجم سبارتا براج.

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أوريجي شارك في مباريات ليفربول الإعداداية للموسم الجاري، لكنه لم يظهر كثيرا هذا الموسم في ظل قوة الريدز الهجومية المتمثلة في الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، والبدلاء جيردان شاكيري ودانييل ستوريدج.

يذكر أن الدولي البلجيكي لعب في صفوف فولفسبورج على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

ومن المرجح أن يرفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الصفقة، خاصة بعد انتقال دومنيك سولانكي إلى بورنموث هذا الشهر.

ويقود نجمنا المصري محمد صلاح فريق ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور 23 جولة برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتربع صلاح على قائمة ترتيب الهدافين في المسابقة برصيد 16 هدفا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام وبيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

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