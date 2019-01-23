سواريز: أي لاعب يتمنى اللعب تحت قيادة كلوب

لم يستبعد لويس سواريز نجم برشلونة إمكانية اللعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الذي تألق سواريز في صفوفه من قبل.

قبل خمس سنوات ترك سواريز تألقه في ليفربول وانتقل إلى برشلونة ليحقق العديد من الألقاب مع النادي الإسباني.

وقال سواريز في تصريحات لمجلة 11 فريندي الألمانية: "أي شخص لعب في ليفربول يبقى متعلقا بالنادي مدى الحياة".

وأضاف "يلعب ليفربول حاليا كرة قدم رائعة وأنا مهتم للغاية بما يصل إليه الفريق نهاية هذا الموسم".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 23 جولة.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في اللعب تحت قيادة كلوب أوضح سواريز "نحن نعمل حاليا في ناديين مختلفين، وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي في الوقت الحالي".

وأردف "لكن من المؤكد أن كل لاعب يرغب في التدرب تحت قيادة كلوب".

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