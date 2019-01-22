"لنستعد الذكريات السعيدة".. كما انفرد في الجول – اتحاد الكرة يعلن شراكة مع بوما

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن شراكة جديدة لرعاية قميص منتخب مصر، مع شركة "بوما" الألمانية.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة المصري: "أعلن اتحاد الكرة، وشركة بوما العالمية للملابس الرياضية عن الاتفاق بينهما. وكانت إرادة الاتحاد المصري والشركة العالمة قد التقتا للتعاون مجددا اعتبارا من العام الحالي".

وأضاف "يرى اتحاد الكرة في شركة بوما أنها من الشركات صاحبة السمعة الطيبة على مستوى العالم، ومن ثم تغطية كافة احتياجات المنتخبات الوطنية من الملابس الرياضية فيما تتطلع بوما لأن تعود علامتها التجاري مرة أخرى للمنتخبات الوطنية المصرية، خاصة المنتخب الأول الذي يستضيف كأس أمم إفريقيا في صيف العام الحالي".

وأردف "وصفت الشركة تعاقدها مع الاتحاد المصري أنه استمرار للإرث الذي تركته منذ سنوات بالتعاون بكل فخر مع واحد من أنجح فرق القارة الإفريقية، ومصدر لتعزيز سمعة أي شركة يرتدي علامتها التجارية".

ومن جانبه قال يوهان أدامسون مدير التسويق في بوما: "نأمل أن نتمكن مع الفراعنة من الاستمرار في حصد لقب كأس أمم إفريقيا حيث توقفنا من خلال الحصول على اللقب الإفريقي خلال العام الحالي. سبق وبنينا الشراكة مع الجانب المصري على قاعدة تدعو للفخر بتحقيق الفراعنة إنجاز غير مسبوق بالفوز بـ3 ألقاب متتالية".

وأتم "إنه لأمر رائع أن نعود مع القط الكبير – شعار شركتنا – في عام 2019 مع منتخب مصر، لنستعيد الذكريات السعيدة في عام مهم للكرة المصرية مثلما وصفه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة".

وعلم FilGoal.com أن التعاقد سيمتد لـ 4 سنوات مقبلة.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اقتراب بوما من رعاية قميص المنتخب، بحسب مصدر داخل اتحاد الكرة.

وانتهى تعاقد منتخب مصر مع شركة "أديداس" الألمانية بنهاية العام الماضي، وفضلت الشركة عدم تجديد التعاقد الذي استمر لـ4 سنوات وحصل اتحاد الكرة بموجبه على 5 ملايين جنيه.

وقال المصدر "الظهور الأول لقميص الشركة سيكون في شهر مارس المقبل، في مباراة النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا".

ويخوض منتخب مصر مواجهتين في مارس المقبل، ضد النيجر وأخرى ودية ضد نيجيريا.

وفي الصيف المقبل، يخوض منتخب مصر غمار كأس أمم إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.

وسبق لـ بوما رعاية قميص منتخب مصر في عصر ذهبي شهد فوز الفراعنة بـ 3 ألقاب لكأس أمم إفريقيا، بجانب مشاركة رائعة في كأس العالم للقارات في 2009.

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