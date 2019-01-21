كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أن شركة "بوما" الألمانية اقتربت من حقوق رعاية ملابس منتخب مصر.

وانتهى تعاقد منتخب مصر مع شركة "أديداس" الألمانية بنهاية العام الماضي، وفضلت الشركة عدم تجديد التعاقد الذي استمر لـ4 سنوات وحصل اتحاد الكرة بموجبه على 5 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر لـFilGoal.com: "إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مع شركة بوما لرعاية ملابس الفراعنة، وسيتم اعتماد الاتفاق في اجتماع اتحاد الكرة اليوم الاثنين".

وأتم المصدر "الظهور الأول لقميص الشركة سيكون في شهر مارس المقبل، في مباراة النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا".

ويخوض منتخب مصر مواجهتين في مارس المقبل، ضد النيجر وأخرى ودية ضد نيجيريا.

وفي الصيف المقبل، يخوض منتخب مصر غمار كأس أمم إفريقيا على أرضه ووسط جماهيره.

وسبق لـ بوما رعاية قميص منتخب مصر في عصر ذهبي شهد فوز الفراعنة بـ 3 ألقاب لكأس أمم إفريقيا، بجانب مشاركة رائعة في كأس العالم للقارات في 2009.

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