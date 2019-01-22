واشنطن بوست: رونالدو يقبل تهمة التهرب الضريبي وعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ

اعترف كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس حاليا بتهمة التهرب الضريبي التي اتهم بها خلال فترته مع النادي الملكي، وقبل بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب سيتواجد في مدينة مدريد يوم الثلاثاء للمثول أمام المحكمة وقبول التهمة وسيدفع غرامة قد تصل إلى 19 مليون يورو بعد التوصل لتسوية مع السلطات الضريبية والمدعي العام في المدينة.

وأوضح تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن النجم البرتغالي سيتم الحكم عليه بتهمة الحبس لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ كجزء من التسوية بجانب دفعه للغرامة.

ويمكن للقاضي في إسبانيا أن يحكم بعامين مع إيقاف التنفيذ لأي متهم سواء كانت التهمة تستحق عقوبة الحبس لعامين أو أقل، إن كانت تلك جريمة الشخص الأولى، وهي حالة رونالدو.

وكان عام 2017 حافلا بالنسبة للنجم البرتغالي، فبعيدا عن الفوز بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا، تم اتهامه بالتهرب الضريبي في الفترة من 2011 وحتى 2014، وعدم دفعه لمبلغ 14.7 مليون يورو، واتهم النجم البرتغالي كذلك بوجود شركات خارج إسبانيا تستخدم للتمويه في إخفاء دخله الذي يحصل عليه من حقوق تسويق صورته.

وبعد استجواب اللاعب في المحكمة بمدريد لما يقرب من 90 دقيقة خلال تلك الفترة، أخبر النجم البرتغالي القاضي علنا أنه لم يحاول يوما تجنب دفع الضرائب.

ولم يتضمن اتهام اللاعب راتبه الذي يحصل عليه من ريال مدريد، وذلك الذي يتم دفعه منذ انضمامه للفريق في عام 2009 حتى انضمامه إلى يوفنتوس خلال الصيف الماضي.

ومن المتوقع ألا يطول حضور رونالدو للمحكمة يوم الثلاثاء، إذ أن مسؤولي المحكمة قالوا إن اللاعب رفض خيار التواصل مع المحكمة عن طريق الفيديو وفضل الحضور والامتثال.

وقالت المحكمة في بيان رسمي يوم الإثنين إن رونالدو قدم طلبا بالدخول إلى البهو مباشرة من أماكن ركن السيارات ما سيسمح له بتجنب الإعلام ولكنها رفضت الطلب، وتم تقديم الطب من النجم البرتغالي وقتها لأسباب "أمنية" حسب وصفه، لكن المحكمة قالت إن تلك الإجراءات سيحتاجها اللاعب.

وانضم رونالدو صاحب الـ33 عاما إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في يونيو 2018 بمبلغ 117 مليون يورو.

وشارك النجم البرتغالي خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 8 آخرين.

وحصد رونالدو مع ريال مدريد في 9 سنوات لقب الدوري مرتين وكأس الملك مرتين وكأس السوبر المحلية مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبية مرتين وكأس العالم للأندية 3 مرات.