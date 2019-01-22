اختفاء الطائرة والبحث جار.. مخاوف من وفاة لاعب كارديف سيتي

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

إيمليانو سالا - كارديف سيتي

كان المهاجم الأرجنتيني في طريقه من مدينة نانت الفرنسية متجها إلى مدينة كارديف حيث يستعد للانضمام إلى فريقه الجديد.. لكنه لم يصل حتى الآن.

المخاوف تحيط البعض، وإيمليانو سالا مهاجم كارديف سيتي الجديد قد يكون في عداد الأموات الآن بعد تحطم طائرة كان يستقلها بالقرب من جزيرة آلدرني في بحر المانش.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أن سالا واحد ضمن شخصين استقلا طائرة من طراز Piper Malibu، وهي طائرة صغيرة الحجم، قبل أن تتحطم بالقرب من منارة الكاسكيتس ليلة يوم الإثنين.

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وأوضحت بي بي سي أن طائرة عمودية "هليكوبتر" تابعة لخفر السواحل تبحث الآن عن المفقودين إضافة إلى مشاركة لطاقم من جزيرة آلدرني قبالة منارة الكاسكيتس.

متحدث باسم خفر السواحل صرح بأن اختفاء الطائرة لم يكن في نطاق المملكة المتحدة ولكنه تم إرسال طائرتين هليكوبتر للمساعدة في البحث.

Piper Malibu plane

ومسؤول من مكتب الأرصاد الجوية أكد أن الأجواء لم تكن سيئة بتلك الفترة الزمنية، وسرعة الرياح لم تكن كبيرة.

سالا صاحب الـ28 عاما انضم إلى صفوف كارديف خلال الميركاتو الشتوي الجاري قادما من نانت الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

ومثل الأرجنتيني أندية بوردو وكان أيضا في الدوري الفرنسي قبل أن يُتم انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الموسم الجاري شارك سالا مع نانت في 21 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين، أبرز تلك الأهداف كانت في شباك موناكو ومارسيليا وهاتريك في مرمى تولوز.

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إيمليانو سالا كارديف سيتي

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