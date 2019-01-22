تقرير: فرساليكو قد يعود إلى أتليتكو مدريد

إنتر قد يعيد لاعبه الكرواتي سيمي فرساليكو إلى صفوف فريقه السابق أتليتكو مدريد بحسب تقارير إسبانية.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن مسؤولو النيراتزوري يستعدون للدخول في مفاوضات مع الروخيبلانكوس بشأن شراء لاعبهم الذي تم بيعه في الصيف بشكل نهائي.

ولكن إنتر لا يرغب في دفع مبلغ 17.5 مليون يورو الموجود في بند اللاعب حال الرغبة في تفعيل خيار شرائه، والنادي الإيطالي يأمل في تقليل هذا المبلغ.

ويرى مسؤولو الأفاعي أن هذا المبلغ مرتفع وأنه يتوجب على أتليتكو القبول بمبلغ أقل، وهو الأمر الذي إن تم فسيكون الانتقال بشكل نهائي بحسب الصحيفة الإسبانية.

وانضم فرساليكو صاحب الـ27 عاما إلى صفوف إنتر الصيف الماضي مقابل 6.5 مليون يورو ولكن إصابة في الركبة أجبرته على الظهور في 13 مباراة فقط.

وشارك الدولي الكرواتي رفقة منتخب بلاده في الوصول إلى نهائي مونديال 2018 أمام المنتخب الفرنسي قبل السقوط بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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