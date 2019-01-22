تقرير تونسي: أنيس البدري يعوض حسين الشحات في العين الإماراتي

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 11:14

كتب : FilGoal

أنيس البدري - الترجي

قال تقرير تونسي إن جناح الترجي أنيس البدري على مقربة من الانتقال لنادي العين الإماراتي.

ونشرت جريدة "الصريح" أن البدري اقترب من الرحيل عن أبناء باب سويقة، إلى العين، مقابل 3 مليون يورو.

وقالت الجريدة أن الصفقة جاءت لتعويض رحيل حسين الشحات إلى الأهلي.

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وانتقل الشحات إلى الأهلي في يناير الجاري مقابل 5 مليون يورو.

وتألق البدري في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، حيث قاد الترجي للقب على حساب الأهلي نفسه بعد الخسارة ذهابا 3-1، والفوز إيابا 3-0.

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أنيس البدري العين الإماراتي الترجي التونسي

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