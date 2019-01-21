مونديال اليد - بعد الخسارة من الدنمارك.. ماذا تحتاج مصر للتأهل إلى ملحق الأولمبياد

خسر المنتخب المصري ثاني مبارياته في الدور الثاني ببطولة العالم لليد أمام الدنمارك صاحب الأرض.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراة واحدة في الدور الثاني من بطولة العالم لليد المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك.

وبخسارة مباراتي النرويج والدنمارك فقد منتخب مصر رسميا فرص التأهل للمربع الذهبي، إذ يأتي الفراعنة في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة بينما منتخبا الدنمارك في الصدارة برصيد 8 نقاط والسويد والنرويج لكل منهما ست نقاط.

ورغم ذلك يبقى للمنتخب المصري حظوظ في التأهل لملحق أولمبياد طوكيو 2020 بغض النظر عن نتيجة بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2020 في دولة تونس.

ويتأهل بطل العالم بالنسخة الجارية من المونديال مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 دون انتظار بطولته القارية، أما أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع يتم تأهلهم إلى ملحق تصفيات الأولمبياد والذي يتأهل منه في النهاية 6 منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية.

ويحتاج الفراعنة للحصول على المركز السابع في بطولة العالم لضمان التواجد في ملحق الأولمبياد بغض النظر عن نتيجة بطولة إفريقيا المقبلة.

وفي حالة حصول مصر على المركز الثامن يحتاج الفراعنة لفوز أحد أصحاب المراكز السبعة الأولى على لقب بطولته القارية لتصعد مصر بدلا منه إلى الملحق.

ماذا يحتاج المنتخب المصري لإنهاء المجموعة في المركز الرابع؟

يقع منتخب مصر في المركز الخامس ورصيده نقطة واحدة بينما المجر رابعا بثلاث نقاط.

يحتاج منتخب مصر الفوز على تونس وخسارة المجر أمام النرويج في المرحلة الختامية ليتم اللجوء لفارق الأهداف لتحديد المركز الرابع والخامس في المجموعة.

وعلى المنتخب المصري (-13 هدف) بينما منتخب المجر عليه (-1 هدف واحد فقط)، وبذلك يحتاج الفراعنة للفوز بفارق ستة أهداف على سبيل المثال بجانب خسارة المجر 7 أهداف فأكثر لتصبح الأفضلية لمنتخب مصر.

ملحق الأولمبياد:

يتأهل إلى الأولمبياد 11 منتخبا بجانب البلد المضيف (اليابان)، إذ يتأهل بطل كل قارة ويتم تقسيم المقاعد كالآتي:

- البلد المضيف (اليابان)

- بطل العالم 2019

- بطل أمريكا الجنوبية (صيف 2019)

- بطل آسيا (أكتوبر 2019)

- بطل إفريقيا (يناير 2020)

- بطل أوروبا (يناير 2020)

وإذا كان أحد أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع ببطولة العالم الجارية هو بطل قارته فيتم أخذ المنتخب الذي يليه في ملحق الأولمبياد.

يقام نظام الملحق من 12 منتخبا إذ يضم (6 منتخبات من بطولة العالم) من الثاني إلى السابع، بجانب وصيف إفريقيا ومقعدين من آسيا ومقعدين من أوروبا ومقعد من أمريكا الجنوبية، ويتأهل منهم ست منتخبات فقط إلى أولمبياد طوكيو.

وقد لا يحتاج المنتخب المصري لملحق تصفيات دورة الألعاب الأولمبية إذا حقق الفريق لقب بطولة إفريقيا في يناير المقبل 2020 إذ يصعد مباشرة للأولمبياد، أو في حالة الحصول على المركز الثاني يتأهل لملحق تصفيات الأولمبياد.

أما في حالة عدم وصول الفراعنة لنهائي بطولة إفريقيا فيحتاج للتأهل إلى ملحق تصفيات الأولمبياد عن طريق الحصول على المركز السابع في بطولة العالم.