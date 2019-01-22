بي بي سي: إصابة بيليرين بقطع بالرباط الصليبي.. ومونشي مرشح للعمل في أرسنال

الثلاثاء، 22 يناير 2019 - 00:45

كتب : FilGoal

مونشي المدير الرياضي لروما

وجه الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين صدمة قوية لكل جماهير أرسنال بعدما أكد تعرض هيكتور بيليرين لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تقارير إنجليزية خرجت مساء يوم الاثنين لتوضح تفاصيل إصابة بيليرين أمام تشيلسي. إصابة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

قبل أن يأتي التأكيد من جانب الإذاعة البريطانية بي بي سي.

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وكشف أورنستين: "إصابة بيليرين عبارة عن قطع في الرباط الصليبي".

وأضاف على حسابه الشخصي على (تويتر) "مدة غياب بيليرين ستكون من 6 إلى 9 أشهر بسبب الصليبي".

وواصل "أرسنال يرغب في ضم ثنائي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية من ضمنه دينيس سواريز ولكن الصفقة ليست قريبة حتى الآن".

بيليرين عاد من الإصابة ليشارك في انتصار أرسنال على تشيلسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 70 بعد إصابة قوية في الركبة.

ماذا عن بديل سفين ميسلينتات؟ أشار أورنستين: " فرانسيس كاجيجاو ومونشي ضمن المرشحين لخلاف ميسلينتات في أرسنال".

فرانسيس كاجيجاو، بريطاني إسباني لعب لأكاديمية أرسنال حتى عمر الـ 17 قبل أن يرحل إلى إسبانيا ولكن مسيرته في الكرة لم تستمر طويلا.

وعمل فرانسيس كاجيجاو مع أرسنال منذ 1999 ككشاف للنادي في إسبانيا.

الصفقة الأشهر التي تمت لأرسنال بفضل كاجيجاو كان سيسك فابريجاس من برشلونة.

مونشي، أمضى 17 عاما في العمل كمدير رياضي لنادي إشبيلية قبل أن ينتقل لـ روما ليشغل نفس المنصب في أبريل عام 2017.

وأعلن أرسنال رحيل سفين ميسلينتات رئيس قسم الصفقات في الفريق بداية من شهر فبراير المقبل.

وانضم ميسلينتات إلى أرسنال في شهر نوفمبر من عام 2017 بعد العمل لأكثر من 10 سنوات مع نادي دورتموند.

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