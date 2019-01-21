بالفيديو - يوفنتوس يضرب كييفو بثلاثية ويبتعد بالصدارة

الإثنين، 21 يناير 2019 - 23:40

كتب : FilGoal

بولونيا - يوفنتوس - كأس إيطاليا

ابتعد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على كييفو بثلاثية دون رد في الجولة الـ20 من المسابقة.

ووصل يوفنتوس إلى النقطة 56 في صدارة الدوري ليوسع الفارق مع نابولي صاحب المركز الثاني بـ47 نقطة.

سيطر يوفنتوس على مجريات المباراة التي أقيمت على ملعبه أليانز، وأهدر كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا الكثير من الفرص للتسجيل.

أخبار متعلقة

أس: محاولات رونالدو مستمرة لإقناع مارسيلو بالانضمام لـ يوفنتوس عدسة السوبر الإيطالي - يوفنتوس يتوج بلقب البطولة على حساب ميلان في السعودية بالفيديو – رأس رونالدو تحسم كل شيء.. يوفنتوس يسقط ميلان ويتوج بالسوبر

افتتح دوجلاس كوستا التهديف ليوفنتوس في الدقيقة 13، ثم أضاف إيمري كان الهدف الثاني في الدقيقة 45.

واختتم دانيلي روجاني الثلاثية في الدقيقة 84 ليحقق يوفنتوس الفوز رقم 18 له في الدوري مقابل تعادلين وبلا هزيمة حتى الآن.

طالع أيضا

مدافع الأهلي الجديد يتحدث عقب انضمامه للقلعة الحمراء

وردة يعلن رحيل عن باوك ولكن

تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ إبراهيموفيتش: لاعب كبير جدا

قرار نهائي بخصوص الحكم الجزائري مهدي عبيد

حقيقة استبعاد ملعب الإسماعيلية من أمم إفريقيا 2019

أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي

يوفنتوس الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ناجي: انضمام الحضري للمنتخب وارد بشرط 7 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: إصابة بيليرين بقطع بالرباط الصليبي.. ومونشي مرشح للعمل في أرسنال 14 دقيقة | أوروبا
أمير مرتضى يشرح لماذا تعاقد الزمالك مع بوطيب 18 دقيقة | الدوري المصري
أبو ريدة: منتخب مصر قادر على الفوز بكأس إفريقيا وتوقعت ما حدث في المونديال 21 دقيقة | إفريقيا
أبو ريدة يحكي كيف قررت مصر طلب تنظيم كأس الأمم 32 دقيقة | إفريقيا
كما انفرد في الجول - أبو ريدة: بورسعيد والإسماعيلية والسويس يستقبلون كأس الأمم 42 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري 4 ماذا تقول لوائح الكاف في أزمة مباراة الإسماعيلي والإفريقي.. "عقوبات صارمة مثل وفاق سطيف"

قد ينال إعجابك