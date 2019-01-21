بالفيديو - يوفنتوس يضرب كييفو بثلاثية ويبتعد بالصدارة

ابتعد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على كييفو بثلاثية دون رد في الجولة الـ20 من المسابقة.

ووصل يوفنتوس إلى النقطة 56 في صدارة الدوري ليوسع الفارق مع نابولي صاحب المركز الثاني بـ47 نقطة.

سيطر يوفنتوس على مجريات المباراة التي أقيمت على ملعبه أليانز، وأهدر كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا الكثير من الفرص للتسجيل.

افتتح دوجلاس كوستا التهديف ليوفنتوس في الدقيقة 13، ثم أضاف إيمري كان الهدف الثاني في الدقيقة 45.

واختتم دانيلي روجاني الثلاثية في الدقيقة 84 ليحقق يوفنتوس الفوز رقم 18 له في الدوري مقابل تعادلين وبلا هزيمة حتى الآن.

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