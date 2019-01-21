"لدينا أخبار جيدة لكم".. رسميا – برشلونة يعلن ضم بواتينج

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع الغاني كيفين برينس بواتينج مهاجم ساسولو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأشار برشلونة في بيانه الرسمي إلى "استعارة بواتينج لنهاية الموسم تتضمن بند أحقية شراء بقيمة 8 مليون يورو".

ونشر برشلونة على حسابه الرسمي على (تويتر) فيديو قصير تحت عنوان "لدينا أخبار جيدة لكم".

ليظهر ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكيه بهواتفهم، لكشف "الصفقة الجديدة"، وهو كيفين برينس بواتينج.

بواتينج انضم إلى ساسولو مجانا في الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت ويمتد تعاقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2021.

صاحب الـ31 عاما يمتلك ذكرى ضد برشلونة، إذ أنه سجل واحدا من أجمل أهدافه ضد النادي الكتالوني حينما كان لاعبا في صفوف ميلان.

وتحدث بواتينج في وقت سابق مساء اليوم الاثنين عن الانتقال لـ برشلونة قائلا: " "أشكر ساسولو، وحزين لأنني أودع الفريق لكن الانضمام لبرشلونة فرصة فريدة".

وأضاف النجم الغاني "لا تسألوني عن ريال مدريد، كل ما أفكر فيه فقط هو برشلونة".

وأوضح لفابريتسو رومانو مراسل سكاي "أتمنى تسجيل هدف في شباك ريال مدريد بلقاء الكلاسيكو المقبل".

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد مباراة كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني يوم الثالث من مارس المقبل.

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