صلاح يعود لقمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الإثنين، 21 يناير 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

عاد محمد صلاح نجم ليفربول لقمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعدما تركها الجولة الماضية لزميله السابق إدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح سجل هدفين في فوز ليفربول المثير على كريستال بالاس بنتيجة 4-3 ليعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بمفرده.

كيف يتم الاختيار؟

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أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

وحتى الآن سجل صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 16 هدفا وصنع 7 ليحتل المركز الاول بين أفضل 11 لاعبا في البريميرليج حتى الوقت الحالي.

هازارد تنازل عن صدارة الترتيب لصلاح هذا الأسبوع، ويلاحقهما رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي وهاري كين هداف توتنام.

حول التألق في المباريات الأخيرة تواجد الدولي المصري في المركز الرابع، خلف ثنائي مانشستر يونايتد بول بوجبا وماركوس راشفورد، ودانيلو لاعب مانشستر سيتي.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 23 جولة.

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محمد صلاح ليفربول

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