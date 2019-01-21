بواتينج: الانتقال لبرشلونة فرصة فريدة.. وأتمنى التسجيل في الكلاسيكو

الإثنين، 21 يناير 2019 - 20:14

كتب : FilGoal

برينس بواتينج يحتفل بهدف غانا في مصر

تحدث كيفين برينس بواتينج مهاجم ساسولو عن انتقاله المحتمل لبرشلونة خلال شهر يناير الجاري، بعد ساعات من خروج التقارير التي تربطه بالانتقال للبلوجرانا.

وأفادت التقارير إن النادي الكتالوني يرغب في ضم بواتينج على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وقال بواتينج في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا من المطار قبل السفر لإسبانيا: "أشكر ساسولو، وحزين لأنني أودع الفريق لكن الانضمام لبرشلونة فرصة فريدة".

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وأضاف النجم الغاني "لا تسألوني عن ريال مدريد، كل ما أفكر فيه فقط هو برشلونة".

وأوضح لفابريتسو رومانو مراسل سكاي "أتمنى تسجيل هدف في شباك ريال مدريد بلقاء الكلاسيكو المقبل".

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد مباراة كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني يوم الثالث من مارس المقبل.

بواتينج انضم إلى ساسولو مجانا في الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت ويمتد تعاقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2021.

صاحب الـ31 عاما يمتلك ذكرى ضد برشلونة، إذ أنه سجل واحدا من أجمل أهدافه ضد النادي الكتالوني حينما كان لاعبا في صفوف ميلان.

بواتينج سجل خلال الموسم الجاري مع ساسولو 5 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة بكل المسابقات.

ويحاول برشلونة تعزيز خياراته الهجومية بمهاجم بديل، إذ أنه لا يمتلك سوى لويس سواريز في خط هجومه بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق برشلونة بضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي وزميله ألفارو موراتا والذي اقترب بشدة من الانضمام إلى أتليتكو مدريد.

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