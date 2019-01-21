بواتينج: الانتقال لبرشلونة فرصة فريدة.. وأتمنى التسجيل في الكلاسيكو

تحدث كيفين برينس بواتينج مهاجم ساسولو عن انتقاله المحتمل لبرشلونة خلال شهر يناير الجاري، بعد ساعات من خروج التقارير التي تربطه بالانتقال للبلوجرانا.

وأفادت التقارير إن النادي الكتالوني يرغب في ضم بواتينج على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وقال بواتينج في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا من المطار قبل السفر لإسبانيا: "أشكر ساسولو، وحزين لأنني أودع الفريق لكن الانضمام لبرشلونة فرصة فريدة".

وأضاف النجم الغاني "لا تسألوني عن ريال مدريد، كل ما أفكر فيه فقط هو برشلونة".

وأوضح لفابريتسو رومانو مراسل سكاي "أتمنى تسجيل هدف في شباك ريال مدريد بلقاء الكلاسيكو المقبل".

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد مباراة كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني يوم الثالث من مارس المقبل.

Kevin Prince Boateng saluta a @SkySport: “Grazie Sassuolo, è triste salutarti ma il Barça è una chance unica. Non chiedetemi del Real: penso solo al Barça e spero in un gol nel Clásico al Bernabéu” 🔵🔴 pic.twitter.com/evUMHfmsNj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2019

بواتينج انضم إلى ساسولو مجانا في الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت ويمتد تعاقده مع الفريق الإيطالي حتى صيف 2021.

صاحب الـ31 عاما يمتلك ذكرى ضد برشلونة، إذ أنه سجل واحدا من أجمل أهدافه ضد النادي الكتالوني حينما كان لاعبا في صفوف ميلان.

بواتينج سجل خلال الموسم الجاري مع ساسولو 5 أهداف وصنع هدفين في 15 مباراة بكل المسابقات.

ويحاول برشلونة تعزيز خياراته الهجومية بمهاجم بديل، إذ أنه لا يمتلك سوى لويس سواريز في خط هجومه بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق برشلونة بضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي وزميله ألفارو موراتا والذي اقترب بشدة من الانضمام إلى أتليتكو مدريد.

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