المخضرم يتدرب تحت قيادة لامبارد.. رسميا – أشلي كول إلى دربي كاونتي

أعلن نادي دربي كاونتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر المخضرم أشلي كول على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

أشلي كول صاحب الـ 38 عاما لعب مع فرانك لامبارد من قبل في تشيلسي وكذلك المنتخب الإنجليزي.

لامبارد اعتزل ليتولى تدريب دربي كاونتي، وأشلي كول استمر في الملاعب والآن انتقل لفريق جديد.

ورحل كول عن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعدما لم يُفعل الأخير خيار شرائه.

النادي الأمريكي أصدر بيانا أعلن فيه رحيل كول عن الفريق بعدما قضى 3 مواسم برفقته.

كول الذي مثل المنتخب الإنجليزي لمدة 107 مباراة سبق له اللعب لأندية أرسنال وتشيلسي وروما.

وتحدث لامبارد عن أشلي كول قائلا: "سعيد للغاية بإتمام التعاقد مع أشلي كول لنهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "أشلي كول يعد لاعبا رائعا ويمتلك خبرة وجودة كبيرة جدا".

وواصل "أعرف أشلي كول جيدا وأعرف ما يمكن أن يقدمه مع المجموعة التي نمتلكها في دربي كاونتي".

وأتم "أشلي كول في حالة جيدة ولم أتفاجئ نهائيا من ذلك. هو لاعب محترف".

ويحتل دربي كاونتي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

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