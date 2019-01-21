المخضرم يتدرب تحت قيادة لامبارد.. رسميا – أشلي كول إلى دربي كاونتي

الإثنين، 21 يناير 2019 - 20:11

كتب : FilGoal

أشلي كول - لامبارد

أعلن نادي دربي كاونتي الإنجليزي تعاقده رسميا مع الظهير الأيسر المخضرم أشلي كول على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

أشلي كول صاحب الـ 38 عاما لعب مع فرانك لامبارد من قبل في تشيلسي وكذلك المنتخب الإنجليزي.

لامبارد اعتزل ليتولى تدريب دربي كاونتي، وأشلي كول استمر في الملاعب والآن انتقل لفريق جديد.

أخبار متعلقة

أشلي كول يرحل عن لوس أنجلوس جالاكسي بعد استغناء النادي عن 8 لاعبين تقرير - عرض إنجليزي يعيد أشلي كول إلى إنجلترا بالفيديو - وانتصر الجواسيس.. ليدز يونايتد يتجاوز دربي كاونتي في معركة بييلسا ولامبارد

ورحل كول عن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بعدما لم يُفعل الأخير خيار شرائه.

النادي الأمريكي أصدر بيانا أعلن فيه رحيل كول عن الفريق بعدما قضى 3 مواسم برفقته.

كول الذي مثل المنتخب الإنجليزي لمدة 107 مباراة سبق له اللعب لأندية أرسنال وتشيلسي وروما.

وتحدث لامبارد عن أشلي كول قائلا: "سعيد للغاية بإتمام التعاقد مع أشلي كول لنهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي "أشلي كول يعد لاعبا رائعا ويمتلك خبرة وجودة كبيرة جدا".

وواصل "أعرف أشلي كول جيدا وأعرف ما يمكن أن يقدمه مع المجموعة التي نمتلكها في دربي كاونتي".

وأتم "أشلي كول في حالة جيدة ولم أتفاجئ نهائيا من ذلك. هو لاعب محترف".

ويحتل دربي كاونتي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

طالع أيضا

مدافع الأهلي الجديد يتحدث عقب انضمامه للقلعة الحمراء

وردة يعلن رحيل عن باوك ولكن

تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ إبراهيموفيتش: لاعب كبير جدا

قرار نهائي بخصوص الحكم الجزائري مهدي عبيد

حقيقة استبعاد ملعب الإسماعيلية من أمم إفريقيا 2019

أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي

في إنجلترا أشلي كول دربي كاونتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يوضح لـ في الجول جديد موقف مؤمن زكريا وميدو جابر 40 دقيقة | الدوري المصري
كأس آسيا - الإمارات تتخطى قيزغيرستان بصعوبة في الأشواط الإضافية 44 دقيقة |
تقارير برتغالية: كواريزما يرغب في الرحيل عن تركيا 55 دقيقة | أوروبا
مصدر مقرب من بوطيب يكشف لـ في الجول – لماذا تأخر قيده مع الزمالك.. وفرص لحاقه ببيراميدز ساعة | الدوري المصري
لاعب تونسي يظهر في مران الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا من ريزسبور ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى لتركي: خلقت عفريتا في الدوري لكن الزمالك غير.. والأخير يرد: سنفوز 2 كلوب عن إنجاز صلاح: استثنائي من لاعب عالمي.. تأخر في تحقيقه بسبب خطأي المفيد 3 حوار - آل الشيخ: نعمل على صفقة مدوية لـ بيراميدز.. وهذا رأيي في صفقتي الشحات ورمضان 4 مورينيو: صلاح كان طفلا تائها في لندن ولم أقرر بيعه.. وهذا الفارق بينه وبين عبد الستار صبري

قد ينال إعجابك