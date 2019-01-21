كلوب: أخبرت جناح ليفربول أنه خاض التحدي الأهم في حياته

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن رد فعله تجاه التحدي الذي خاضه الجناح رافاييل كاماتشو خلال الفوز الذي تحقق على كريستال بالاس يوم السبت.

ومع خوض الريدز اللقاء بعشرة لاعبين عقب حصول جيمس ميلنر على البطاقة الحمراء، شارك اللاعب صاحب الـ18 عاماً لأول مرة في الدوري الإنجليزي بدلا من محمد صلاح، بهدف مساعدة الفريق على البقاء منتصراً في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قلت لكاماتشو عقب المباراة أنه خاض التحدي الأهم في حياته. لست متأكداً ما إذا كان فهم ما أقوله، ولكن التحدي بالفعل كان ضخماً. هو لاعب هجومي يجيد أداء الواجبات الدفاعية".

وأضاف "على الجانب الآخر، ستكون على أرضية الملعب لمواجهة لاعبين من الطراز العالمي، وسيكون هدفهم المرور منك. هذه هي عملية التعلم التي خضع لها أندي روبرتسون، كان جناح أيسر يجيد اللعب كظهير، والآن هو ظهير بشكل رسمي. هذا رائع".

ونجح كاماتشو في مراقبة ويلفريد زاها وكبح خطورته التي تصاعدت في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع مع تحول النتيجة إلى 4-3.

واوضح المدرب الألماني "أنا سعيد للغاية بما قدمه كاماتشو، على الرغم من أنني شاهدته في هذه المواقف من قبل".

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