يقترب من التدرب تحت قيادة ميدو.. الوحدة يتمم اتفاقه مع بنشرقي ولكن

أعلن حاتم الخيمي رئيس نادي الوحدة السعودي إتمام ناديه الاتفاق مع النجم المغربي أشرف بنشرقي لاعب لانس الفرنسي.

وقال رئيس الوحدة: "الوحدة اتفق مع بنشرقي على كل شيء. وهذا سر أفصح عنه لأول مرة".

وأضاف في تصريحاته الإذاعية مع راديو 90 90 "بنشرقي يعد لاعبا كبيرا جدا ومميزا للغاية".

وأردف "نحن فقط ننتظر الرد علينا من جانب الفيفا قبل إتمام ضم بنشرقي بشكل رسمي".

وأوضح "بنشرقي تواجد على مقاعد بدلاء الهلال في السوبر السعودي ثم انتقل إلى فرنسا والفيفا يمنع أي لاعب من اللعب لـ 3 أندية في موسم واحد. نحن استفسرنا من الفيفا حول الأمر وهل تُعد السوبر بطولة خاصة بالموسم الماضي أم الحالي وهل يتأثر موقف بنشرقي أم لا".

وتابع "ننتظر رد الفيفا الآن وأتوقعه سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وإذا كانت الإجابة بـ"لا يُسمح لبنشرقي" فوقتها لن تتم الصفقة".

بنشرقي صاحب الـ 24 عاما سجل هدفين في انتصار لانس على حساب نانسي في الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي الدرجة الثاني.

وانضم بنشرقي لـ لانس في أغسطس الماضي قادما من الهلال السعودي.

والآن على ما يبدو فأن بنشرقي سيتدرب تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" في الوحدة السعودي.

ميدو

رئيس الوحدة تحدث عن ميدو قائلا: "ميدو مشروع مدرب على أعلى مستوى".

وأشار "لا أبالغ نهائيا في ذلك. ميدو سيكون من كبار المدربين، ليس على المستوى العربي فقط بل أتمنى أن يكون في أوروبا أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "مهنة التدريب تتوقف على العقلية وليس الجنسية. دائما ما يرى الجميع بأن الجنسية الأجنبية هي الأفضل وننظر لها بصورة أعلى من الجنسية المحلية مهما كان مستوى المدرب".

واستمر "ميدو يقدم عملا مميزا ورائعا مع الوحدة. أتمنى أن يحقق العديد من الإنجازات مع الفريق".

ويحتل الوحدة المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، نجح الوحدة في الوصول لدور الـ 16 وينتظره مواجهة قوية أمام أهلي جدة.

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