رسميا - هدرسفيلد يعلن اسم مدربه الجديد "مواليد 1982"

الإثنين، 21 يناير 2019 - 18:49

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد

أعلن نادي هدرسفيلد تاون يوم الإثنين تعيين الألماني يان سيورات كمدير فني للفريق.

يان سيورات ولد عام 1982 ويبلغ من العمر 36 عاما فقط، ليكون أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

المدرب الألماني كان يتولى تدريب الفريق الرديف بنادي بروسيا دورتموند.

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كما عمل كمدرب مساعد في منتخب ألمانيا دون 17 عاما ودون 18 عاما في 2013 و2014.

الأسبوع الماضي، أعلن النادي رحيل دافيد فاجنر المدير الفني للفريق من منصبه.

هدرسفيلد يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة فقط من 23 مباراة.

انتصاران فقط حققهما فاجنر هذا الموسم في الدوري مع هدرسفيلد، بينما سقط في فخ الهزيمة 15 مرة.

وتولى مارك هدسون مساعد فانجر، مسؤولية تدريب هدرسفيلد بشكل مؤقت في مباراة مانشستر سيتي التي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

يذكر أن هدرسفيلد يتواجد بين صفوفه محترفنا المصري رمضان صبحي، لكنه يلعب في الأهلي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

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