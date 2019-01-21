روبن وريبيري يعودان لتدريبات بايرن.. قد يلحقا بمواجهة ليفربول

الإثنين، 21 يناير 2019 - 17:46

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - بنفيكا آريين روبن

عاد الثنائي أرين روبن وفرانك ريبيري جناحا بايرن ميونيخ لتدريبات الفريق في بداية مرحلة العودة للمباريات.

وأفاد موقع بايرن يوم الإثنين أنه في تطور جيد لحالة اللاعبين البدنية، وفي ظل الأجواء الباردة للغاية في زبينار شتراس، استطاع ريبيري الركض على العشب للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

فيما واصل روبن برنامجه التأهيلي الخاص مع الطبيب الخاص بالنادي، والذي يتضمن الركض وبعض التدريبات البسيطة بالكرة.

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قد يلحق اللاعبان بمواجهة ليفربول في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير، بينما مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا يوم 13 من شهر مارس.

كان نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه فترة من الراحة بعد النجاح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على هوفنهايم يوم الجمعة الماضي، والذي كان قد سبقه معسكر تدريبي مكثف في الدوحة وفترة إعداد قوية في ميونيخ.

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