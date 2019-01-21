كلوب: لاعبو ليفربول أظهروا أنهم جاهزون لخوض أي قتال أينما كان

لا يشك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في قدرة لاعبيه على القتال في الـ15 مباراة المتبقية في موسم الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة معززا تصدره لترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "نحن نمتلك الروح قبل أن نقدم الأداء الجيد. هؤلاء اللاعبون مستعدون للقيام بذلك. هم مقاتلون حقيقيون. أنا أحب ذلك. إذا كنت رأيت جيمس ميلنر وهو غاضب بسبب البطاقة الحمراء رغم الدماء التي تنزف من ركبتيه. أين يمكنك الحصول على هذا؟".

وأضاف "لقد كان الانتصار الأخير صعباً للغاية وتحقق بالقتال. كان من الرائع أن ترى الانطباعات المرسومة على وجوه الجماهير عقب الفوز. انت قريب للغاية بشكل يسمح لك بمشاهدة الوجوه السعيدة. هذا رائع".

الريدز لن يخوض أي منافسة حتى يوم 30 يناير، وهي الفترة التي يتمنى كلوب أن يستغلها لالتقاط الأنفاس قبل زيارة ليستر سيتي، وتابع المدرب "الآن نحن بحاجة إلى وقت للتعافي، لأننا تعرضنا لبعض الإصابات. نأمل أن نستعيد بعض اللاعبين. سنرى ما إذا كنا سنمتلك عدد كاف من اللاعبين. سنجد حلاً".

وخلال المباراتين الأخيرتين، حقق ليفربول الفوز بفارق هدف، وهي التجربة التي يتوقع المدرب الألماني أن يخوضها الفريق كثيراً خلال المواجهات المقبلة، مضيفاً: "هذه ليست مشكلة. الأولاد يمكنهم اللعب الآن بعقولهم أفضل مما سبق".

وواصل "نحن بحاجة للتأكد من جاهزيتنا لما هو قادم. إذا كنت تتذكر المباراة الأولى ضد كريستال بالاس، كان صعبة للغاية. برايتون على آنفيلد كانت مواجهة صعبة أيضاً. النصف الأول من الموسم لم يكن سهلاً".

وأردف "المباريات ستظل صعبة بدون أدنى شك، ولكن الأولاد أظهروا أنهم جاهزون لخوض أي قتال أينما كان. هذا رائع".

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