خبر سار من معسكر ليفربول بدبي.. عودة تشامبرلين تقترب

الإثنين، 21 يناير 2019 - 16:55

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - تشامبرلين

شهد مران ليفربول يوم الإثنين خبرا سارا لجماهير الفريق الإنجليزي بعودة أليكس أوكسلاد تشامبرلين للتدرب بالكرة مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 9 شهور.

متصدر الدوري الإنجليزي بدأ معسكره المغلق في دبي يوم الأحد ليستغل عدم لعب أي مباراة خلال 11 يوما.

ونشر حساب مركز ند الشبا الرياضي بدبي الذي يحتضن معسكر ليفربول مقطع مصور لتشامبرلين وهو يتدرب بالكرة، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

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الشهر الماضي، نشر تشامبرلين صورة عودته للتدريبات عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها قائلا "عن احساسك حين تعود إلى أرض الملاعب بعد 8 أشهر من الغياب".

ورد نجمنا المصري محمد صلاح على زميله بقوله "لقد سعدت بمشاهدتك تركض من جديد".

صلاح يقود ليفربول للتربع على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 23 جولة، فقد سجل 16 هدفا وصنع 7 هذا الموسم بالبطولة الإنجليزية.

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ويغيب تشامبرلين عن ليفربول منذ شهر أبريل الماضي بالتحديد مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في أربطة الركبة.

وبدأ تشامبرلين الشهر الماضي الركض بشكل تدريجي على أن يستمر في العلاج والتأهيل لعدة أسابيع أخرى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ومن المتوقع أن يعود تشامبرلين للمشاركة مع ليفربول في المباريات خلال شهر مارس المقبل.

وانضم تشامبرلين لصفوف ليفربول بداية الموسم الماضي قادما من أرسنال.

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