خبر سار من معسكر ليفربول بدبي.. عودة تشامبرلين تقترب
الإثنين، 21 يناير 2019 - 16:55
كتب : FilGoal
شهد مران ليفربول يوم الإثنين خبرا سارا لجماهير الفريق الإنجليزي بعودة أليكس أوكسلاد تشامبرلين للتدرب بالكرة مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 9 شهور.
متصدر الدوري الإنجليزي بدأ معسكره المغلق في دبي يوم الأحد ليستغل عدم لعب أي مباراة خلال 11 يوما.
ونشر حساب مركز ند الشبا الرياضي بدبي الذي يحتضن معسكر ليفربول مقطع مصور لتشامبرلين وهو يتدرب بالكرة، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.
View this post on Instagram
The OX is back! .. After a severe injury picked up in April last year, Oxlade-Chamberlain has seemed to recover well. You can see his free and effortless movements here in this training clip. This is all down to his determination and hard-work. .. Any appearance this season will be a bonus for us, his thrust in the midfield has been missed. He brings with him an extra dimension our midfield sometimes lacks - his runs are very direct from the center of the park without being too complicated. I can see him lifting everyone up just by his mere presence in the dressing room! .. Credits: @nas_sc
الشهر الماضي، نشر تشامبرلين صورة عودته للتدريبات عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها قائلا "عن احساسك حين تعود إلى أرض الملاعب بعد 8 أشهر من الغياب".
ورد نجمنا المصري محمد صلاح على زميله بقوله "لقد سعدت بمشاهدتك تركض من جديد".
صلاح يقود ليفربول للتربع على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 23 جولة، فقد سجل 16 هدفا وصنع 7 هذا الموسم بالبطولة الإنجليزية.
ويغيب تشامبرلين عن ليفربول منذ شهر أبريل الماضي بالتحديد مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في أربطة الركبة.
وبدأ تشامبرلين الشهر الماضي الركض بشكل تدريجي على أن يستمر في العلاج والتأهيل لعدة أسابيع أخرى قبل العودة للمشاركة في المباريات.
ومن المتوقع أن يعود تشامبرلين للمشاركة مع ليفربول في المباريات خلال شهر مارس المقبل.
وانضم تشامبرلين لصفوف ليفربول بداية الموسم الماضي قادما من أرسنال.
طالع أيضا..
فيرمينو: لم أندهش بما فعله صلاح معي
تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الكونفدرالية
سجل رائع لـ الزمالك ضد الفرق الأنجولية والكينية.. وبشرى جزائرية سعيدة